Erster entwicklungsfähiger Super-SUV der Welt, HiPhi X, im Verkauf für RMB ? 680.000

Beijing (ots/PRNewswire) - Human Horizons aus Shanghai kündigte heute seinen neuesten Zuwachs in der Welt der Super-Elektroautos an. Der HiPhi X, der offiziell auf der Beijing Auto Show 2020 vorgestellt wurde, verwischt die Grenze zwischen Spitzentechnologie und Luxus und schafft ein neues Marktsegment für Autos, TECHLUXE®. Der mit einer Reihe weltweit führender Funktionen ausgestattete elektro-smarte Serien-Super-SUV HiPhi X wird in China als Viersitzer für RMB ? 800.000 und als Sechssitzer für RMB ? 680.000 verkauft, wobei die ersten 3.000 Besitzer eine lebenslange Servicegarantie erhalten.Bei der Produktion eines Fahrzeugs für den Massenmarkt mit all den Spitzentechnologien, die normalerweise den Forschungs- und Entwicklungslabors vorbehalten sind, sah sich das Team von Human Horizons einer Reihe großer Herausforderungen gegenüber. Abgesehen davon, dass sie einfach nur Komponenten zusammensetzen, haben sie sich auch auf Sicherheitsmaßnahmen, Benutzererfahrung und visuelle Ästhetik konzentriert. Geleitet von den drei Leitprinzipien "Design definiert durch Szenarien, Fahrzeug definiert durch Software und Wert definiert durch Co-Kreation", ist der HiPhi X eine Kombination aus hochentwickelter Software, intelligenter Hardware und elegantem Design. Für den gemeinsamen Gebrauch gebaut, ist diese Beziehung vergleichbar damit, wie Smartphones die früheren Generationen von Mobiltelefonen ersetzt haben.Der Gründer von Human Horizons und HiPhi, Ding Lei, erklärte: "Angesichts der großen Veränderungen in der Automobilindustrie, die durch neue Technologien wie das Internet, erneuerbare Energien, künstliche Intelligenz und 5G-Kommunikation vorangetrieben werden, haben wir bei Human Horizons den HiPhi entwickelt." Indem wir in Übereinstimmung mit unseren drei Leitprinzipien handeln, hoffen wir, gemeinsam mit unseren engagierten Kunden die Zukunft des Transports zu erforschen. HiPhi ist für Pioniere gedacht, für Menschen, die die Freiheit suchen, Neues zu schaffen und zu erforschen. Menschen, die im Kern davon überzeugt sind, mehr zu wollen, und die ständig danach streben werden, mehr zu erreichen, indem sie die Grenzen der menschlichen Fähigkeiten ausreizen. Mit Blick auf diese Menschen haben wir die traditionelle Denkweise im Automobilbau bereits überwunden und unser Denken in drei neuen Dimensionen verankert, um die Fahrzeuge von morgen zu entwerfen: HUA ("H" Leistungsintelligenz, "U" V2X-Zusammenarbeit und "A" Konnektivität und gemeinsame Nutzung). Wir sind entschlossen, die Erfahrung einer Luxusmarke mit neuen Technologien unter dem Begriff TECHLUXE® zu verbinden und den HiPhi X zu einem Meilenstein in der Welt der intelligenten Elektroautos zu machen."Hinsichtlich der spezifischen Funktionalität ist der HiPhi X in der Tat weltweit führend inSachen Innovation; die Merkmale des Fahrzeugs:- Weltweit erste serienmäßig hergestellte sichere, entwicklerfreundliche elektrische HOA-Architektur auf Serienfahrzeug-Basis- Weltweit erstes berührungsloses, türgriffloses Serienfahrzeug- Weltweit erstes Serienfahrzeug mit berührungslosem Einstieg mit Gesichtserkennung- Erstes Serienfahrzeug der Welt, das mit ISD (Intelligent Signal Display) ausgestattet ist- Weltweit führende Sicherheitstechnologie bei der Batteriefernüberwachung- Weltweit erstes intelligentes Fahrzeug, das eine grafische Programmierschnittstelle verwendet- Weltweit erstes Serienfahrzeug mit anpassbarem Immersions-Cockpit- Weltweit erstes Serienfahrzeug mit schöpferischen KI-Fähigkeiten - Poesie, Gemälde und Musik- Weltweit erstes Serienfahrzeug mit multifunktionalem Touch-Pad-Lenkrad- Weltweit erstes Autonomous Valet Parking (AVP)-System des Level 4 bei einem Serienfahrzeug- Weltweit erste 5G-V2X-Technologie in einem Serienfahrzeug integriert Der HiPhi X lehnt die Vorstellung ab, sich zwischen Leistung und Komfort entscheiden zu müssen, indem er beides bietet. Ein superlanger Radstand minimiert den vom Antriebsstrang eingenommenen Raum und maximiert das Platzangebot für die Insassen. Das Ergebnis ist ein großes Fahrzeug mit Abmessungen von 5,2 m / 2,62m / 1,618 m, aber mit einem ultra-niedrigen Luftwiderstandsbeiwert von 0,27. Der Wagen verfügt außerdem über zwei 220-kW-Motoren an der Vorder- und Hinterachse, die eine Beschleunigung von 0-100km/h in 3,9 Sekunden ermöglichen. Die 97-kWh-Batterie mit großer Kapazität, das CrossLoop-Energiemanagement und das Cloud-Batteriemanagement-System sorgen zusammen für ein perfektes Gleichgewicht von Energie, Batterielebensdauer, Sicherheit und Komfort.Trotz seiner Größe ist der SUV extrem wendig, da die Hinterradlenkung einen Schwenkbereich von 10° in beide Richtungen zulässt. Das bedeutet, dass der 5,2 m lange HiPhi X einen Wenderadius von 11,6 m hat, vergleichbar mit dem eines Kleinwagens. Mit einer Reichweite von 550 km (Founders Edition) bzw. 630 km (Extended Range) erfüllt er zudem die Anforderungen aller Fahrbedingungen. Ob im Stadtverkehr, auf dem Land, im Fernverkehr, bei hohen Geschwindigkeiten oder bei niedrigen Temperaturen, dieser Supersportwagen kann alles bewältigen.Abgesehen von der Hardware verfügt der HiPhi X über einige der weltweit ausgefeiltesten Softwarefunktionen für den Einsatz im Fahrzeug. Beginnend mit dem HiPhi-Pilot ermöglicht dieses eingebaute System den Passagieren ein autonomes Fahren des Level 3 zu erleben und ist das erste Serienmodell, das in China mit dieser Technologie ausgestattet ist. Der HiPhi-Pilot kann die Kontrolle über sechs wichtige Fahrsysteme im Fahrzeug übernehmen: Wahrnehmung der Umgebung, Informationsüberwachung, Bremsen, Leistung, Lenkung und Abstandsberechnung. Das System ist sicher und zuverlässig, so dass die Fahrer ohne Bedenken Hände, Fuß und Augen von der Straße wegnehmen können.Auch das Parken wurde mit dem weltweit ersten in ein Serienfahrzeug eingebauten Level 4 Autonomous Valet Parking (AVP)-System automatisiert. Die AVP-Technologie arbeitet mit Hilfe von fest installierten sensorischen Geräten wie Lasern, Radar und Kommunikationsgeräten, um in unterstützten Parkgaragen automatisch zu navigieren, das Fahrzeug sicher zu parken und dann bei Bedarf das Fahrzeug zu rufen.Eines der Merkmale des HiPhi X, über das vielleicht am meisten gesprochen wird, ist das einzigartige Flügeltürdesign oder die "NT Doors". Die Türen öffnen sich entweder nach oben oder nach außen, sind völlig berührungslos und können mit Hilfe einer Gesichtserkennungssoftware entriegelt werden. Die Fahrgäste haben viele Möglichkeiten, wie sie ihre Smart-Türen öffnen können, was eine größere Vielseitigkeit und Bequemlichkeit bietet als bei serienmäßigen, geräumigen SUVs.Im Inneren wird der Fahrer von einem hochmodernen UX-Anzeigesystem begrüßt, das von einem von Microsoft entwickelten KI-Assistenten, HiPhiGo, und einem TouchPad-Multifunktionslenkrad unterstützt wird. Ausgestattet mit der 5G-V2X-Technologie und mit der weltbesten Bandbreite für die Datenübertragung im Fahrzeug überwacht der HiPhi X kontinuierlich sich selbst und seine Umgebung mit mehr als 562 eingebauten Sensoren und passt sich mit Over-the-Air-Updates an. Wie alles im Auto sind auch diese Funktionen speziell für den Einsatz in diesem Fahrzeug entwickelt worden und arbeiten harmonisch zusammen, um ein ganzheitliches Erlebnis zu schaffen.Gegen Ende 2020 wird der HiPhi X in kleinen Stückzahlen produziert und 2021 offiziell auf den Markt gebracht werden. Es wird eine wirklich einzigartige Benutzererfahrung sein, die durch "Design definiert durch Szenarien, Fahrzeug definiert durch Software und Wert definiert durch Co-Kreation" untermauert wird. Der HiPhi X wurde für Pioniere auf der ganzen Welt gebaut, die an dieser Hightech-Revolution teilhaben möchten.Informationen zur Marke HiPhiHiPhi ist eine Premiummarke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Nutzern weiterentwickelt wurde. HiPhi X ist ein E-Fahrzeug mit einer leichten Aluminium-Stahl-Hybridkonstruktion. HiPhi berücksichtigt auch die Nachhaltigkeit mit der Verwendung von pflanzlichem Leder und der Nutzung von wiederverwertbaren Materialien, um den nachhaltigen Charakter der EV-Produkte von Human Horizons weiter zu verdeutlichen.Informationen zu Human HorizonsHuman Horizons wurde gegründet für die Forschung und Entwicklung innovativer und führender intelligenter Mobilitätstechnologien sowie für die Industrialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge. Human Horizons wurde gegründet für die Forschung und Entwicklung innovativer und führender intelligenter Mobilitätstechnologien sowie für die Industrialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge. Darüber hinaus baut Human Horizons intelligente Verkehrstechnologien auf und trägt zur Entwicklung intelligenter Städte bei, die die menschliche Mobilität weiter neu definieren werden.