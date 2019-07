Erster deutscher Hanf Aktienfonds unter den Top 10 / Platz 6 im Ranking mit rund 22.000 Investmentfonds

Weitere Suchergebnisse zu "DWS Deutschland":

Hamburg (ots) - Diese Fonds haben die Anleger am meisteninteressiert - gemessen an den Profilaufrufen eines der führendenFondsvermittler in DeutschlandAuszug FondsDISCOUNT: Von den kleineren Fonds in der Top-10-Listefällt vor allem der ws-hc Hanf Industrie Aktien Global (WKN: A2N84J)auf, der als erster deutscher Aktienfonds auf das Trendthema Cannabissetzt. Die Möglichkeiten, den Naturrohstoff medizinisch oderindustriell zu nutzen, löste im vergangenen Jahr einen regelrechtenBoom aus, begleitet von einer rechtlichen Legalisierungswelle invielen Ländern. Der Fonds startete im Dezember 2018 quasi als Pionierin dieser jungen Branche. Wer sich den Hanffonds gekauft hat, kannvon attraktiven Wertsteigerungschancen profitieren - allerdings giltder Sektor auch als recht schwankungsanfällig. Ein regelmäßiger Blickins Depot oder eben auf die Kennzahlen ist daher angebracht.Top 10 der meistgeklickten Fonds im 1. Halbjahr 2019Fonds ISIN FondskategorieDWS Top Dividende DE0009848119 Aktienfonds All CapDirk Müller Premium Aktien DE000A111ZF1 Aktienfonds All CapFlossbach von StorchMultiple Opportunities LU0323578657 Mischfonds flexibelDWS Deutschland DE0008490962 Aktienfonds All CapFidelity European Growth Fund LU0048578792 Aktienfonds All Capws-hc Fonds -Hanf Industrie Aktien Global LI0443398271 Aktienfonds All CapDWS Vermögensbildungsfonds DE0008476524 Aktienfonds All CapDWS Investa DE0008474008 Aktienfonds Large CapDeka Immobilien Europa DE0009809566 ImmobilienfondshausInvest DE0009807016 Immobilienfond(Zeitraum: 1.Januar bis 30.Juni 2019, Quelle: fondsDISCOUNT.de)Daniel Stehr, Geschäftsführer der ws-hc, kommentiert: "Der Clou anunserem Business ist die Verbindung zwischen Nachhaltigkeit,Vielfältigkeit und Wachstumschancen der Hanfpflanze." WeitereInformationen: www.ws-hc.deDas Team der ws-hc Stehr & Co. Hanf Consulting UG ist Initiatorund Advisor des Fonds. Diese Gesellschaft arbeitet mit BN & PartnersCapital AG zusammen, welche als Anlageberater im Fonds undHaftungsdach für ws-hc Stehr & Co. Hanf Consulting UG fungiert.Name: ws-hc Fonds - Hanf Industrie Aktien Global WKN: A2N84J /ISIN: LI0443398271 Bloomberg-Ticker: HANFEUR Gebühren: 1,65%(Vermögensverwaltung, Risikomanagement und Vertrieb), zzgl. weitereGebühren gemäß Fondsprospekt Performance Fee: Hurdle Rate 6%, dann20% Performance Fee in Verbindung mit High WatermarkWeitere Infos: www.ws-hc.de Informationsstelle in Deutschland:Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstrasse 24, D-60311Frankfurt am Main Zahlstelle Österreich: Erste Bank derösterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien Partner:Baader Bank AG BN & Partners Capital AG Ernst & Young AG IFMIndependent Fund Management AG Liechtensteinische Landesbank AGDaniel Stehr - Geschäftsführer ws-hc Stehr & Co. HanfConsulting UG (haftungsbeschränkt)Friedensallee 3822765 HamburgMail: info@ws-hc.deTelefon: +49 40 6077549-0Web: www.ws-hc.deDie Anlageberatung nach §1 Abs. 1a Nr. 1a KWG und dieAnlagevermittlung nach § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG erfolgen im Auftrag, imNamen, für Rechnung und unter Haftung des dafür verantwortlichenHaftungsträgers BN & Partner Capital AG, Steinstraße 33, 50374Erftstadt, nach § 2 Abs. 10 KWG. NB & Partners Capital AG besitzt fürdie vorgenannten Finanzdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnisder Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß §32 KWG.Pressekontakt:Daniel Stehr - Geschäftsführerws-hc Stehr & Co. Hanf Consulting UG (haftungsbeschränkt)Friedensallee 3822765 HamburgMail: info@ws-hc.deTelefon: +49 40 6077549-0Web: www.ws-hc.deOriginal-Content von: ws-hc Werkhausen & Stehr Hanf Consulting UG, übermittelt durch news aktuell