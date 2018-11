Erster Whisky-Erlebnisladen seiner Art von Johnnie Walker eröffnet

Madrid (ots/PRNewswire) -Johnnie Walker, die weltweit führende Scotch-Whisky-Marke,eröffnet heute ihren ersten Vorzeige-Erlebnisladen in Madrid.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/780571/Johnnie_Walker.jpg(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/780572/Johnnie_Walker.jpg(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/780573/Johnnie_Walker.jpgDas aufregende neue Geschäft, das voraussichtlich eines derbeliebtesten Reiseziele für Scotch-Liebhaber und Whisky-Novizengleichermaßen werden wird, bietet eine breite Palette an immersivenErlebnissen, darunter Whisky-Wertschätzungskurse und -Verkostungen,die den Teilnehmern die Welt von Johnnie Walker und Scotch eröffnen.Besuchern steht eine besondere Kollektion von Johnnie WalkerWhiskys zur Auswahl, und sie können einige der seltensten undaußergewöhnlichsten Single-Malts kaufen, aus denen Johnnie Walkerhergestellt wird. Zudem können sie kuratierte Kollaborationenprobieren, die in begrenzter Auflage exklusiv im neuen Ladenangeboten werden.Die Erlebnisse umfassen einen interaktiven Bereich, wo Gäste dieKunst des Cocktail-Mixens erlernen können, einen Degustationstisch,wo sie sich intensiv mit den Aromas befassen können, die JohnnieWalker ausmachen, sowie eine Personalisierungsstation, wo siebesondere Geschenke finden und ihre Käufe mit persönlichen Gravurenund Etiketten versehen können.Der hochmoderne Laden bietet außerdem virtuelle Erfahrungen, wiez. B. Discover Scotland through Johnnie Walker, eine JohnnieWalker-Entdeckungsreise in alle Ecken von Schottland, dieatemberaubenden Highlands, die faszinierenden Inseln, die üppigenLowlands und die Geheimnisse von Speyside, mit einer JohnnieWalker-Geschmacksprobe zum krönenden Abschluss.Außerdem gibt es saisonale Programme, wie z. B. ein JohnnieWalker-Cocktail-Experte, der Ihnen zeigt, wie Sie Ihre Gäste in derWeihnachtszeit mit einer Kombination aus tiefgefrorenem JohnnieWalker Gold Label Reserve und einer preisgekrönten, handgefertigtenschottischen Schokolade beeindrucken können und welche Cocktails undTechniken Ihre Party-Drinks zum großen Hit machen.Johnnie Walkers globaler Markendirektor John Williams meint: "Wirsind immer auf der Suche nach neuen Wegen, unsere Kunden zuüberraschen und zu engagieren, und ein solcher Johnnie WalkerVorzeige-Erlebnisladen tut genau das. Auf diese Weise macht dasShopping-Erlebnis so richtig Spaß und Sie entdecken die Vielfalt unddie reiche Tradition von Johnnie Walker auf eine völlig neue Art undWeise."Vor der Eröffnung des neuen Erlebnisladens wurde eine Investitionvon Diageo in Höhe von 150 Millionen Pfund Sterling in ganzSchottland bekannt gegeben, die den Whisky-Tourismus fördern soll.Dazu gehört u. a. der Plan, ein hochmodernes JohnnieWalker-Besuchererlebnis im Rahmen des größten organisiertenschottischen Whisky-Tourismusprogramms aller Zeiten in Edinburgheinzurichten. Johnnie Walker kündigte dies als Teil derVorbereitungen auf die Feier seines 200-jährigen Jubiläums im Jahr2020 an.Hinweise für die RedaktionInformationen zu Johnnie Walker:Johnnie Walker ist die führende Scotch-Whisky-Marke (IWSR)weltweit, die von Menschen in mehr als 180 Ländern rund um die Weltkonsumiert wird. Seit der Zeit seiner Gründung durch John Walkerstanden für alle diejenigen, die seine Whiskys mischen, Geschmack undQualität an erster Stelle.Zur aktuellen Palette preisgekrönter Whiskys gehören JohnnieWalker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold LabelReserve, Aged 18 Years und Blue Label. Zusammen bringen sie es aufrund 18 Millionen Kisten pro Jahr (IWSR, 2017), was Johnnie Walkerzum beliebtesten Scotch Whisky der Welt macht.Informationen zu DiageoDiageo ist einer der weltweit führenden Anbieter vonPremium-Spirituosen. Das herausragende Portfolio beinhaltet Markenwie Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit und Buchanan's Whiskys,Smirnoff, Cîroc und Ketel One Wodka, Captain Morgan, Baileys, DonJulio, Tanqueray und Guinness.Diageo ist sowohl an der New York Stock Exchange (DEO) als auch ander London Stock Exchange (DGE) notiert und die Produkte desUnternehmens werden in mehr als 180 Ländern der Welt verkauft.Weitere Informationen über Diageo, seine Mitarbeiter, Marken undLeistungen finden Sie unter http://www.diageo.com. Besuchen SieDiageos Website http://www.DRINKiQ.com für Informationen undInitiativen zum verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol. Celebratinglife, every day, everywhere.Pressekontakt:Johnniewalker@smartscommunicate.com+44 (0)28 9039 5500Original-Content von: Johnnie Walker, übermittelt durch news aktuell