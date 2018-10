Erster Westinghouse AP1000®-Reaktor Sanmen 1 nimmt kommerziellen Betrieb auf

Sanmen 1 beginnt seine 60-jährige BetriebsdauerSanmen, China (ots/PRNewswire) - Westinghouse Electric Company undseine Kunden, China State Nuclear Power Technology Corporation(SNPTC) und CNNC Sanmen Nuclear Power Company Limited (SMNPC) gabenheute bekannt, dass das weltweit erste AP1000-Werk in Sanmen in derProvinz Zhejiang in China voll betriebsfähig ist."Viele Jahre wurden dafür aufgewendet, um die erste AP1000-Einheiterfolgreich ins Leben zu rufen, " sagte José Emeterio Gutiérrez,Präsident und Vorstandsvorsitzender bei Westinghouse. Er fügte hinzu:"Unsere Konstruktion und die Technologie von Westinghouse ist jetztaktiv und erzeugt sichere, saubere Energie."Der AP1000-Reaktor, ein Generation III+ Druckwasserreaktor (DWR)mit zwei Kreisläufen, gilt als fortschrittlichster kommerziellerhältlicher Reaktor in industrieführender Konstruktion. DerAP1000-Reaktor bietet ein passives Sicherheitskonzept, das sich dieNaturgesetze wie Schwerkraft und Konvektion zu Nutzen macht, um einesichere und effiziente Reaktorleistung zu fördern. Der AP1000-Reaktorwurde so konstruiert, dass er im Fall eines Auslegungsstörfallssicher und automatisch für bis zu 72 Stunden ohne Bedienereingriffherunterfährt. Außerdem schließen Sanmen 1 und dieAP1000-Reaktorflotte wirksam die marktführenden digitalen Elementeder Bedienung und Steuerung von Westinghouse mit ein und stärken sodie Zuverlässigkeit der Kontroll- und Sicherheitssysteme des Reaktorsmithilfe eines integrierten reaktorübergreifenden Ansatzes.Die weltweite AP1000-Reaktorflotte besteht aus Sanmen 1 sowie fünfweiteren Atomkraftwerken, die die Phasen Erbauung, Überprüfung,Inbetriebnahme durchlaufen. Zu den Projekten, die sich in Prüfung undInbetriebnahme befinden, gehören in China ein weiteres Werk inSanmen, in der Provinz Zhejiang, und zwei Werke in Haiyang, in derShandong Provinz. Zusätzlich werden derzeit zwei Werke in derStromerzeugungsanlage Alvin W. Vogtle in der Nähe von Waynesboro,Georgia, in den USA erbaut. Westinghouse ist für Konstruktion,wesentliche Ausstattung, Schulung und Überprüfung für alle Werkeverantwortlich.Pressekontakt:Sarah CassellaLeiterin externe KommunikationWestinghouse Electric CompanyTelefon: +1 412-374- 4744E-Mail: cassels@westinghouse.comOriginal-Content von: Westinghouse Electric Company, übermittelt durch news aktuell