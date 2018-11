Erster Weltkongress für Sensorik 2018 erfolgreich in Zhengzhou abgeschlossen

"Zhengzhou-Vereinbarung" fördert die Etablierung einesSmartsensor-Valley in ChinaZhengzhou, China (ots/PRNewswire) - Vom 12. - 14. November fandder erste Weltkongress für Sensorik 2018 im Internationalen Kongress-und Ausstellungszentrum Zhengzhou in China statt. Er wurde gemeinsamvon der China Instrument and Control Society, der Intelligent SensorInnovation Alliance, der Kommunalen Volksverwaltung Zhengzhou und demVerwaltungskomitee der Nationalen High-Tech-IndustrieentwicklungszoneZhengzhou veranstaltet. Der Kongress unter dem Motto "Sense theWorld, Win the Future" (dt. etwa: "Die Welt wahrnehmen, die Zukunftgewinnen") lockte rund 1.500 Vertreter einschlägiger Lehr- undForschungseinrichtungen für Sensorik aus 35 Ländern und Regionen an.Zu den Experten und Wissenschaftlern, die an dem Treffenteilnahmen, zählten: Shuji Nakamura (Professor an der University ofCalifornia, Nobelpreisträger für Physik 2014), Jin Guofan (Professoran der Universität Tsinghua, Akademiker der Chinesischen Akademie derIngenieurwissenschaften), You Zheng (Vizepräsident der UniversitätTsinghua, Akademiker der Chinesischen Akademie derIngenieurwissenschaften), Jiang Zhuangde (Professor an derUniversität Xi'an Jiaotong) sowie weitere bekannte Experten aus derSensorikbranche.Der stellvertretende Abgeordnete der Volksregierung der ProvinzHenan Liu Wei sagte: "Die Provinz Henan betrachtet intelligenteSensoren als ein strategisch aufstrebendes Feld, das von der Provinzgefördert wird. Wir werden Sondermaßnahmen einleiten und diepolitische Unterstützung verstärken. Wir werden uns auf dieSynergieverbesserung der intelligenten Sensorik-Industriekette unddie industrielle ökologische Verbesserung konzentrieren. Wir werdender Förderung von Materialien, Ausrüstung, Design, Herstellung,Unterverpackung und Prüfung intelligenter Sensoren, der Entwicklungder gesamten Industriekette und der Förderung des Aufbaus des "OneValley and Two Bases" - also des chinesischen Smartsensor-Valley inder High-Tech-Zone Zhengzhou und der Sensorik-Stützpunkte in Luoyangand Xinxiang - mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. Wir werden unsbemühen, in drei bis fünf Jahren harter Arbeit ein Industriehochlandmit internationalem Einfluss auf die Forschung, Entwicklung undHerstellung intelligenter Sensoren zu schaffen."Auf dem Kongress wurde die "Zhengzhou-Vereinbarung" erstellt, inder festgelegt wurde, dass der internationale Sensorikkongress ab2018 für drei aufeinanderfolgende Jahre in der Stadt Zhengzhou in derProvinz Henan stattfinden wird, um die Entwicklung und Innovation derSensoriktechnologie und -branche weltweit und besonders in China zufördern.Während des Treffens präsentierten 280 bekannte Unternehmen,darunter Panasonic, Siemens, E+H, GE, Emerson und Baidu, die neustenTechnologien und Produkte im Bereich intelligenter Sensorik. 20Unterforen beschäftigten sich außerdem mit unterschiedlichen Aspektender Sensorik, wie der Verwendung im Transportwesen, im Umweltschutzund in der Chemie sowie Anwendungen für Energie, Infrastruktur undLandwirtschaft.Pressekontakt:Jean Yu+86-13311128836yujuan1080@163.comOriginal-Content von: China Instrument and Control Society, übermittelt durch news aktuell