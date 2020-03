Unterföhring (ots) -- Zehnteilige Serie nach dem Roman "I Diavoli" von Guido Maria Brera basierenden Serie - In weiteren Hauptrollen: Alessandro Borghi, Lars Mikkelsen, Kasia Smutniak und Pia Mechler - Eine Produktion von Sky Italia und Lux Vide in Zusammenarbeit mit Sky Studios, Orange Studio und OCS - Link zum Download des Trailers: https://we.tl/t-lHSwVnrQjDStatt grünem Krankenhauskittel edle Maßanzüge: "Grey's Anatomy"-Star Patrick Dempsey wechselt vom Operationssaal in die Londoner Finanzwelt. "Devils", das neue Sky Original ist ab 28. Mai immer donnerstags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Über Sky Q ist die Serie auch in UHD empfangbar.Über "Devils":London 2011: Der furchtlose und ehrgeizige italienische Banker Massimo Ruggero (Alessandro Borghi) hat eine Glückssträhne und für seinen Arbeitgeber, die NYL Bank, hunderte Millionen US Dollar eingenommen. Sehr zur Zufriedenheit seines Chefs Dominic Morgan (Patrick Dempsey), der seinen Mitarbeiter fordert und fördert. Doch die starke Verbundenheit der beiden beginnt brüchig zu werden, als sich Massimo in einen internationalen Finanzkrieg und in einen ein Skandal um seine drogenabhängige Ehefrau verwickelt. Dominik Morgan scheint heimlich seine Finger im Spiel zu haben und Massimo steht bald vor der Entscheidung seinen Mentor zu unterstützen oder zu stoppen."Devils" ist eine packende Geschichte über Geld, Macht, Verführung und Enttäuschung, namhaft besetzt und von den Regisseuren Nick Hurran ("Sherlock", "Fortitude") und Jan Michelini ("Medici") in London und Rom in Szene gesetzt. Neben Patrick Dempsey als rücksichtsloser Finanzmogul überzeugt Alessandro Borghi als dessen Protegé Massimo. In weiteren Rollen sind Lars Mikkelsen ("House of Cards"), Kasa Smutniak ("Loro: Die Verführten"), Laia Costa ("Victoria") und Pia Mechler ("Everything is Wonderful") zu sehen.Die sechsteilige Serie basiert auf dem italienischen Bestseller "I Diavoli" von Guido Maria Brera. Das Autoren-Team besteht aus Alessandro Sermoneta, Mario Ruggeri, Elena Bucaccio, Guido Maria Brera, Chris Lunt, Michael Walker, Ben Harris, Daniele Cesarano, Ezio Abate and Barbara Petronio. Devils wurde produziert von Sky Italia und Lux Vide in Zusammenarbeit mit Sky Studios, Orange Studio and OCS. Den Weltvertrieb übernimmt NBCUniversal Global Distribution im Auftrag von Sky Studios.Facts:Originaltitel: "Devils", 10 Episoden, je ca. 60 Minuten, I/GB 2020. Regie: Nick Hurran, Jan Michelini (I Medici). Darsteller: u.a. Alessandro Borghi, Patrick Dempsey, Lars Mikkelsen, Kasa Smutniak, Laia Costa, Pia Mechler.Ausstrahlungstermine:Ab 28.05.2020 immer donnerstags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. Über Sky Q auch in UHD empfangbar.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. 