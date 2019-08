Unterföhring (ots) -- Eine Serie von Sky Studios, Canal+ und Amazon Prime Video,produziert von Cattleya und Bartlebyfilm- Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Roberto Saviano- Kreiert von Stefano Sollima, Leonardo Fasoli, Mauricio Katz- Regie: Stefano Sollima, Janus Metz, Pablo Trapero- Link zum Download: http://bit.ly/Sky_Original_ZeroZeroZero30. August 2019 - Skrupellos - wie der Kampf um dieVormachtstellung über die Distribution einer der am meistenvertriebenen Drogen der Welt: Kokain. Schockierend - wie die diversenkriminellen und familiären Systeme, die gleichermaßen brutal undmachthungrig sind. Hier ist der erste Trailer aus "ZeroZeroZero", dieSerie, die von Stefano Sollima in Szene gesetzt wurde und auf RobertoSavianos gleichnamigen Buch basiert.Die ganze Wucht von "ZeroZeroZero" entfaltet sich mit den ersten,heute veröffentlichten, bewegten Bildern. Das achtteilige SkyOriginal, eine Cattleya - Teil der ITV Studios - und BartlebyfilmProduktion für Sky Studios, CANAL+ and Amazon Prime Video, weist einenamhafte internationale Besetzung auf: Andrea Riseborough("Birdman", "Oblivion"), Dane DeHaan ("Valerian - Die Stadt dertausend Planeten"), Gabriel Byrne ("In Treatment", "Die ÜblichenVerdächtigen"), Harold Torres ("The Girl"), Giuseppe De Domenico("Euphoria"), Francesco Colella ("Trust") und Tcheky Karyo("Missing", "Belle & Sebastian")."ZeroZeroZero", wird mit den beiden ersten Episoden ihreWeltpremiere am 5. September beim 76. Venedig Film Festival feiern.Die Serie läuft dort außerhalb des Wettbewerbs."ZeroZeroZero" wurde kreiert von Stefano Sollima und denHead-Autoren Leonardo Fasoli und Mauricio Katz und basiert auf demTreatment von Fasoli und Sollima sowie Stefano Bises und RobertoSaviano. Zum Autorenteam zählen auch Max Hurwitz und MaddalenaRavagli. Stefano Sollima führte neben Pablo Trapero und Janus MetzRegie. Die Ausstrahlung von "ZeroZeroZero" wird im Jahr 2020 auf Skyin Deutschland, Österreich, der deutschsprachigen Schweiz, Italien,in UK, Irland, auf CANAL+ in Frankreich sowie denfranzösischsprachigen Ländern in Europa und Afrika sowie auf AmazonPrime Video in den USA, Kanada, Lateinamerika and Spanien erfolgen.Den internationalen Vertrieb verantwortet Studiocanal TV."ZeroZeroZero" ist ein Teil des kürzlich gegründeten Sky Studio,ein europaweites Entwicklungs- und Produktions-Hub für Sky Originals.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar.Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/originalssowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.Pressekontakt:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackDL-picture-management-operations@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell