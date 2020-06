Erster Titel-Matchball für den Rekordmeister: der Bundesliga-Klassiker Werder Bremen gegen Bayern München am Dienstagabend live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Der 32. Bundesliga-Spieltag am Dienstagabend ab 17.30 Uhr am Mittwochabend ab 19.30 Uhr live bei Sky- Sebastian Hellmann und Sky Experte Lothar Matthäus berichten am Dienstag von der möglichen Meisterschaftsentscheidung, Esther Sedlaczek und Sky Experte Didi Hamann melden sich am Mittwoch- Exklusiv für Sky Q Kunden: Bremen - Bayern am Dienstag und Dortmund - Mainz am Mittwoch live auch in Ultra HD- Dein Sky Sportsommer - jetzt wird's heiß: seit Freitag zeigt Sky an 20 von 21 Tagen Live-Fußball, insgesamt 103 Spiele aus der Premier League, Bundesliga und 2. Bundesliga- Attraktive Sky Angebote: Neben dem Abonnement des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets können Fans auch mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinAm Dienstagabend könnte die endgültige Entscheidung im Titelrennen fallen. Mit einem Sieg beim SV Werder Bremen würde sich der FC Bayern München die insgesamt 30. Deutsche Meisterschaft und die achte in Serie sichern. Diese und sieben weitere Begegnungen des 32. Bundesliga-Spieltags überträgt Sky am Dienstag und Mittwoch live und exklusiv.Um 17.30 Uhr begrüßen Moderator Sebastian Hellmann und Sky Experte Lothar Matthäus die Zuschauer zur möglichen Meisterschaftsentscheidung am Dienstag. Im frühen Spiel des Abends treffen mit Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg zunächst der Tabellenfünfte und -sechste aufeinander. Im Anschluss kommt es dann zur 108. Auflage des Bundesliga-Klassikers Werder Bremen gegen Bayern München. Während die Gäste die Titelverteidigung feiern wollen, kämpfen die Bremer gegen den ersten Abstieg seit 40 Jahren. Außerdem wollen die Norddeutschen eine einmalige Serie in der Geschichte der Bundesliga endlich beenden: Die vergangenen 18 Duelle gegen den FC Bayern verloren sie, 22 Mal konnten die Bremer seit ihrem bis heute letzten Sieg im September 2008 nicht mehr gewinnen.Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 3 HD steht die Partie auch in der #CouchKurve Sky Sport Bundesliga 6 HD, in der Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld mit zwei Fans durch das Topspiel führt, zur Verfügung. Exklusiv für Sky Q Kunden wird die Partie auf Sky Sport Bundesliga UHD auch in Ultra HD übertragen.Diese und die beiden parallel stattfindenden Begegnungen überträgt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.Der Mittwoch mit Dortmund - Mainz und Leipzig - DüsseldorfAm Mittwoch begrüßt Moderatorin Esther Sedlaczek die Zuschauer ab 19.30 Uhr. An ihrer Seite wird Sky Experte Didi Hamann die Spiele des Abends analysieren. Neben dem Rheinderby zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln steht dann vor allem das Fernduell im Tabellenkeller zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Fortuna Düsseldorf im Fokus. Während die Mainzer beim BVB zu Gast sind, muss die Fortuna in Leipzig ran.Alle vier Begegnungen des Abends können Fans wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz sehen. Exklusiv für Sky Q Kunden wird die Partie des BVB gegen Mainz auf Sky Sport Bundesliga UHD auch in Ultra HD übertragen.Unmittelbar nach Spielende um 21.15 Uhr, während der voraussichtlichen Halbzeitpause der weiteren Begegnungen, zeigt Sky in "Bundesliga kompakt" eine ausführliche Spielzusammenfassung der frühen Partie von Eintracht Frankfurt gegen den FC Schalke 04.Alternative Audio-Option bei den Spielen der BundesligaBei allen Bundesliga-Partien, die Sky live überträgt, steht eine neue frei wählbare Audio-Option zur Verfügung. Dort können Sky Kunden, die die Bundesliga über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, neben der Grundeinstellung "Original" auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird.Dein Sky Fußballsommer - jetzt wird's heißMit den anstehenden entscheidenden Spieltagen in der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie der Rückkehr der Premier League dürfen sich Sky Kunden in den kommenden Wochen auf das volle Fußballprogramm freuen.Seit Freitag zeigt Sky an 20 von 21 Tagen Spitzenfußball live und exklusiv. In diesem Zeitraum dürfen sich Fußballfans auf insgesamt 103 Begegnungen live freuen - 34 aus der Bundesliga, 37 aus der 2. Bundesliga und 32 aus der Premier League.Mit Ausnahme des DFB-Pokalfinals am 4. Juli gehört der Juli dann alleine der Premier League, die bis zum 26. Juli die verbliebenen sechs Spieltage der Saison 2019/20 absolvieren wird.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Bundesliga-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Der 32. Spieltag der Bundesliga bei SkyDienstag:17.30 Uhr: Der "tipico Countdown" und Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 1 und 10 HD, Moderation: Sebastian Hellmann, Sky Experte: Lothar Matthäus20.25 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD20.00 Uhr: SV Werder Bremen - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 3 HD, in der #CouchKurve auf Sky Sport Bundesliga 6 HD und auf Sky Sport Bundesliga UHD20.20 Uhr: SC Freiburg - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 4 HD20.20 Uhr: 1. FC Union Berlin - SC Paderborn auf Sky Sport Bundesliga 5 HD22.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 HDMittwoch:19.30 Uhr: "tipico Countdown" und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Moderation: Esther Sedlaczek, Sky Experte: Didi Hamann20.20 Uhr: Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 3 HD und auf Sky Sport Bundesliga UHD20.20 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 4 HD20.20 Uhr: RB Leipzig - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 5 HD20.20 Uhr: FC Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 6 HD21.15 Uhr: "Sky Sport kompakt" mit Highlights von Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 2 HD22.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSports CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4624025OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell