Erster Tarifabschluss im Groß- und Außenhandel perfekt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bei den Tarifverhandlungen für den Groß- und Außenhandel liegt in Nordrhein-Westfalen ein erster Abschluss vor: Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi verständigten sich auf eine Anhebung der Gehälter für die gut 400 000 Beschäftigen in zwei Schritten um je zwei Prozent.



Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) sprach am Mittwoch von einem "gerade noch tragfähigen Kompromiss". Die Arbeitgeber seien an die Grenzen der Belastbarkeit gegangen.

Der Abschluss werde am Ende aber beiden Seiten gerecht, die Tarifpartner hätten ihre Handlungsfähigkeit bewiesen, hieß es. Der Tarifabschluss in NRW gilt als richtungsweisend für die laufenden Verhandlungen in den anderen Bezirken. Es sei davon auszugehen, dass das erzielte Ergebnis Grundlage für weitere Abschlüsse in den anderen Tarifgebieten sei, betonte der BGA.

Im Einzelnen sieht der erzielte Kompromiss zunächst einen Anhebung der Gehälter um 2,5 Prozent nach drei Nullmonaten vor. Nach 12 Monaten gibt es einen weiteren Anstieg um 2,0 Prozent. Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt 24 Monate. Verdi hatte für die Beschäftigten 5,8 Prozent mehr Geld gefordert. Im Groß- und Außenhandel sind bundesweit rund 1,7 Millionen Menschen beschäftigt. Im Einzelhandel steht am 20. Juni die dritte Verhandlungsrunde an. Für diese Branche wird separat verhandelt./ls/DP/jha