Gelungener Start der Symposiumsreihe an der UnternehmerischenHochschule® - Wissenschaft trifft Wirtschaft - Impulse undErfahrungsaustausch für Familienunternehmern aus dem DACH-RaumInnsbruck (ots) - Die Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaftzählt zu den strategischen Zielsetzungen der UnternehmerischenHochschule® in Innsbruck. Erstmals fand nun am 13. Mai der "Tag derFamilienunternehmen" am MCI statt, in dessen Zentrum die Gestaltungdes Übergabe- und Nachfolgeprozesses stand, eine fürFamilienunternehmen besonders herausfordernde Thematik.Familienunternehmerinnen und Familienunternehmer aus dem gesamtenDACH-Raum folgten der Einladung. Unterstützt wurde die Veranstaltungvon der Raiffeisen-Landesbank Tirol AG und der Standortagentur Tirol.Das spannende und abwechslungsreiche Programm bot wissenschaftlichfundierten Input genauso wie ein breites Portfolio an Expertenwissenzu strategischen und juristischen Fragestellungen, Finanzierung,Recruiting und Personalentwicklung und vielem mehr. In einerPodiumsrunde teilten erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmerunterschiedlicher Branchen ihre Erfahrungen mit den Teilnehmern.Absolutes Highlight war ein Best Practice Beitrag: Klaus Ortner,Geschäftsführer der IGO Industries, einem international agierendenVerbund von Technologieunternehmen, zeigte auf, wie ein vor mehr als110 Jahren gegründetes Familienunternehmen zu einem internationalerfolgreichen Milliardenunternehmen geführt werden kann.Ein großartiges Format, das unbedingt wiederholt werden sollte,lautete das Resümee der Unternehmerinnen und Unternehmer. Besondersgeschätzt wurde, dass ein brennendes Thema - dieUnternehmensnachfolge - auf wissenschaftlichem Niveau vonverschiedenen Seiten beleuchtet wurde."Meine Motivation am MCI zu studieren war, mehr über die Führungunseres eigenen Familienbetriebs zu lernen. Schön, dass es jetzt auchein Zentrum dafür gibt." Daniel Deflorian, DeflorianiTiefkühlspezialitäten GmbH"Toll dass man die Familienbetriebe am MCI nun stärkerbeleuchtet." Thomas Falkner, Teamgeist"Ein abwechslungsreiches Programm mit viel Input und Anregungenzur Betriebsübergabe." Katharina Oberbichler, UnternehmensberaterinMCI-Rektor Andreas Altmann freut sich, dass die neue Veranstaltunggut angenommen wurde: "Als Unternehmerische Hochschule® ist es unsein besonderes Anliegen, Wirtschaft und Wissenschaftzusammenzubringen. Wir kennen die besonderen Herausforderungen imFamily Business und freuen uns, wenn wir mit unserem Know-howkonkreten Nutzen für die Unternehmerinnen und Unternehmer stiftenkönnen."Anita Zehrer, Leiterin des am MCI eingerichteten "ZentrumFamilienunternehmen", verweist außerdem auf den ForschungsschwerpunktFamily Business am MCI: "Wir identifizieren regelmäßig gemeinsam mitUnternehmerinnen und Unternehmern besonders drängendeProblemstellungen und bearbeiten diese dann im Rahmen vonForschungsprojekten. Momentan im Fokus steht die gesamte Problematikrund um die Unternehmensnachfolge. Wir können den Unternehmerinnenund Unternehmern hier mit absolut praxisrelevantenForschungsergebnissen an die Hand gehen und sie dabei unterstützen,ihre Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen."Mit dem Tag der Familienunternehmen wurde am MCI ein Formatbegründet, das Wissenschaft und Praxis aktiv zusammenführt, aktuelleHerausforderungen erörtert und relevante Fragestellungen rund um dasThema Familienunternehmen diskutiert und bearbeitet. Angesprochenwerden Familienunternehmerinnen und Familienunternehmer sowie derenAngehörige, die in Familienunternehmen in entscheidenden Funktionenagieren, sowie insbesondere auch Unternehmerinnen und Unternehmer,die sich mit der Übergabe bzw. Übernahme eines Familienunternehmensauseinandersetzen. Die Veranstaltung ist im Jahresrhythmus geplantund wird von weiteren themenspezifischen Veranstaltungen ergänzt.[Bildauswahl] (https://www.ots.at/redirect/mci34)Weitere Informationen: familienunternehmen@mci.eduBild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell