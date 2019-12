Erster Staatsbesuch des neuen Präsidenten der Republik Kasachstan / Kassym-Shomart Tokajew in Deutschland / Sonderkonditionen für deutsche Investoren - Großes Privatisierungsprogramm (FOTO)

Berlin (ots) -- Präsident Tokajew erörtert kasachisch-deutscheWirtschaftskooperationen mit deutschen Regierungs- undWirtschaftsvertretern- Steuererleichterungen sollen deutsche Investitionen anziehen,insbesondere im Rahmen des 700 Unternehmen umfassendenPrivatisierungsprogramms- Kooperationen mit deutschen Firmen im Transport- undLandwirtschaftssektor stehen im Fokus der Gespräche mitWirtschaftsvertreternDer neue kasachische Präsident Kassym-Shomart Tokajew wählte Deutschland alsZiel seines ersten Staatsbesuchs in Europa. Im Mittelpunkt seiner zweitägigenReise standen Gespräche über kasachisch-deutsche Wirtschaftsbeziehungen mitBundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel sowieVertretern deutscher Wirtschaftsunternehmen.Bei seinem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel hob Präsident Tokajew dieBedeutsamkeit kasachisch-deutscher Beziehungen hervor und brachte seine Hoffnungzum Ausdruck, dass die wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit beiderLänder künftig intensiviert wird. Sonderregeln für deutsche Investitionen sollendabei die Präsenz deutscher Unternehmen in den strategischen WirtschaftsbranchenKasachstans erhöhen. Konkret sprachen die Staats- und Regierungschefs überAbkommen in den Bereichen Green Economy, Wassermanagement, Tourismus undNachhaltigkeit.Kasachstan befindet sich im dynamischen Wandel: Derzeit wird ein umfassendesInfrastrukturentwicklungsprogamm umgesetzt, dazu werden Modernisierung undDigitalisierung aller Wirtschaftssektoren vorangetrieben. Der geplante Übergangzur Grünen Energie sowie das eingeleitete maßstäbliche Privatisierungsprogramm,das rund 700 Vermögenswerte umfasst, bieten für deutsche Unternehmen zahlreicheKooperations- und Investitionsmöglichkeiten.Während seines Treffens mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigtePräsident Tokajew die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Kasachstan undDeutschland. Beim anschließenden 28. Treffen des Berlin Eurasischen Clubs danktePräsident Tokajew seinem Vorgänger, dem ersten Präsidenten von KasachstanNursultan Nasarbajew, für die Gründung des wichtigen Gesprächsformats undbetonte die Bedeutung kasachisch-europäischer Beziehungen für sein Land.Kasachstan sei nach wie vor offen für wechselseitig vorteilhafte Kooperationenmit Ländern und Unternehmen und werde daher sowohl die europäischeHerangehensweise zu Zentralasien als auch deutsche Investitionen in denBereichen Landwirtschaft, Spitzentechnologien und digitalen Dienstleistungenunterstützen. Präsident Tokajew stellte hierzu Steuerfreiheit inSonderwirtschaftszonen sowie eine beschleunigte Bereitstellung von Grundstückenfür deutsche Unternehmen in Aussicht.Kassym-Shomart Tokajew, Präsident der Republik Kasachstan: "Ich besucheDeutschland, um eine goldene Brücke zwischen unseren beiden Ländern zu bauen.Meine Botschaft ist: Wir wollen die Präsenz deutscher Investoren in unsererWirtschaft ausbauen".Im Rahmen von Gesprächen mit Vertretern deutscher Wirtschaftsunternehmenerörterte Präsident Tokajew die Umsetzung von landwirtschaftlichenInvestitionsprojekten im Raum Almaty sowie Kooperationsmöglichkeiten mit derVolkswagen-Gruppe. Während des Treffens mit Ronald Pofalla, Vorstand fürInfrastruktur der Deutschen Bahn AG, erörterte Präsident Tokajew Kooperations-und Verbesserungsmöglichkeiten im kasachischen Transportsektor.Gegenüber dem ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler unterstrich PräsidentTokajew die wirtschaftlichen Grundsätze Kontinuität, Gerechtigkeit undFortschritt und tauschte sich über Kooperationsmöglichkeiten im Rahmen derUmsetzung des Belt and Road Initiative Projekts aus. In weiteren Gesprächen mitBundeskanzler a.D. Gerhard Schröder hob Präsident Tokajew die Bedeutungdeutscher Investitionen für sein Land hervor und setzte sich mit dem Potentialdeutscher mittelständischer Unternehmen in Kasachstan auseinander. Währendseines Gesprächs mit Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der MünchnerSicherheitskonferenz, tauschte sich Präsident Tokajew über drängende Problemeder internationalen Agenda aus und erhielt eine Einladung zur Teilnahme an derMünchner Sicherheitskonferenz 2020.Pressekontakt:Frau Sholpan Shynassylova, Gesandtesh.shynassylova@mfa.kz+493047007123Herr Yerden Nurgaliyev, Erster Sekretäry.nurgaliyev@mfa.kz+493047007116Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139401/4462815OTS: Botschaft der Republik Kasachstan in der BundesrepublikDeutschlandOriginal-Content von: Botschaft der Republik Kasachstan in der Bundesrepublik Deutschland, übermittelt durch news aktuell