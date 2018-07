Erster Spatenstich für neue Continental-Zentrale steht bevor

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

HANNOVER (dpa-AFX) - Die neue Unternehmenszentrale des Autozulieferers und Reifenherstellers Continental nimmt bald Gestalt an.



Der erste Spatenstich für den Bau ist für den 31. Juli in Hannover geplant. Die künftige Zentrale solle für bis zu 1250 Beschäftigte ausgelegt sein, Ende 2020 fertig und spätestens 2021 bezogen werden, sagte eine Conti-Sprecherin. Geplant seien Kapazitäten für eine Erweiterung für dann 1600 Mitarbeiter. Angaben zu den nötigen Investitionen machte das Unternehmen nicht. Hintergrund des Bauvorhabens ist Platzmangel in der bisherigen Hauptverwaltung.

Kürzlich hatte Continental den größten Konzernumbau seiner Unternehmensgeschichte angekündigt. Nach monatelangem Sondieren hatte sich das Unternehmen entschlossen, die Antriebssparte zu Beginn des neuen Jahres abzuspalten. Ein Teilbörsengang soll voraussichtlich ab Mitte 2019 möglich sein. Continental soll künftig als Holding geführt werden. Dabei soll es drei geschäftliche Säulen geben: Reifen, das Zulieferergeschäft sowie die Antriebssparte. Der Zulieferer beschäftigt weltweit mehr als 240 000 Mitarbeiter./tst/DP/zb