Erster Spatenstich auf Frankfurter Rebstockgelände - 1000 neue Wohnungen geplant

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit dem symbolischen ersten Spatenstich beginnen am (heutigen) Freitag (14.30 Uhr) die Erschließungsarbeiten auf dem Frankfurter Rebstockgelände für eines der größten Bauprojekte in der Stadt.



Auf dem rund 55 000 Quadratmeter großen Areal wollen die LBBW Immobilien GmbH und die ABG Frankfurt Holding bis zu 1000 Wohnungen bauen. Rund 30 Prozent von ihnen werden nach Angaben der Stadt öffentlich gefördert. Ursprünglich sollten auf dem Gelände Büroflächen entstehen. In Frankfurt mit seiner seit Jahren steigenden Einwohnerzahl ist es selbst für Normalverdiener zunehmend schwer, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Nur in München sind die Quadratmeterpreise für Neubauwohnungen noch höher als in der Mainmetropole./czy/DP/zb