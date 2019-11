Erster Saudi-GB-Stabilisierungsworkshop in Riad

SDRPY und SU der britischen Regierung bilden mehr als 80 Expertenaus 14 saudischen Regierungsstellen ausRiad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Beamte des "SaudiDevelopment and Reconstruction Program for Yemen" (SDRPY) habengemeinsam den ersten saudi-britischen Stabilisierungsworkshop mitKollegen der Stabilisation Unit (SU) des "Department forInternational Development" (DFID), des "Foreign and CommonwealthOffice" (FCO), des Verteidigungsministeriums, der britischenBotschaft Riad und der britischen Botschaft in Jemen organisiert. DerWorkshop behandelt den britischen Ansatz zur Stabilisierung desSicherheits- und Justizsektors, der britischen Fusionsdoktrin und desregierungsweiten Ansatzes.Der Workshop zielt darauf ab, Meinungen und Erfahrungen überStabilisierungsprinzipien und Erfahrungen aus verschiedenen Kontextenauszutauschen, Interessengebiete zu diskutieren und die Fähigkeitenvon mehr als 80 saudischen Experten aus 14 Ministerien undRegierungsstellen weiterzuentwickeln. Die Eröffnungsreden wurden vomsaudischen Botschafter in Jemen, dem SDRPY Supervisor-GeneralMohammed Al Jabir, dem britischen Botschafter in Jemen, Michael Aron,und dem DFID Director for MENA Mark Bryson-Richardson gehalten."Dieser Workshop erhöht den Wert der saudisch-britischenstrategischen Partnerschaft, die sich auf so viele Bereiche derZusammenarbeit zwischen unseren beiden Nationen erstreckt", soBotschafter Al Jabir. "Dieses wichtige Ereignis verkörpert dasBestreben von SDRPY, bewährte Stabilisierungsverfahren anzuwenden unddie britische und internationale Expertise auf diesem Gebiet optimalzu nutzen.""Wir sind sehr beeindruckt von den Bemühungen des saudischenEntwicklungsverfahrens, und ich denke, dass wir mit Ihnenzusammenarbeiten müssen, um das weiter voranzubringen", soBotschafter Aron in seiner Eröffnungsrede. "Das Vereinigte Königreichbleibt weiterhin fest entschlossen, mit Saudi-Arabien in dieseräußerst wichtigen Angelegenheit zusammenzuarbeiten."Der aktuelle Workshop, der zum ersten Mal unter Mitwirkung derbritischen Regierung organisiert wird, ist einer von mehrerenWorkshops, die von SDRPY zusammen mit offiziellen Einrichtungen ausPartnerländern veranstaltet wird, um Kapazitäten unter jungensaudischen Fachkräften aufzubauen und Erfahrungen in den BereichenStabilisierung und nachhaltige Entwicklung in Konfliktgebietenauszutauschen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1027607/SDRPY_KSA_UK_Workshop_1.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1027608/SDRPY_KSA_UK_Workshop_2.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1027609/SDRPY_KSA_UK_Workshop_3.jpgPressekontakt:media@sdrpy.gov.saOriginal-Content von: The Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen, übermittelt durch news aktuell