Erster Rettungseinsatz mit bemanntem Multikopter inszeniert / Mission: Den Notarzt möglichst schnell zum Patienten zu bringen / Machbarkeitsstudie der ADAC Luftrettung / Ergebnisse 2020

München (ots) -Science-Fiction oder bald schon Realität bei der Rettung vonMenschen in Lebensgefahr? Im Rahmen der Ende 2018 gestartetenMachbarkeitsstudie der ADAC Luftrettung, gefördert von dergemeinnützigen ADAC Stiftung, ist jetzt zum ersten Mal der Einsatzeines Multikopters im Rettungsdienst durchgespielt worden. Noch warder Einsatz von der Alarmierung auf der ADAC Luftrettungsstation biszur Notfallversorgung des Patienten am Unfallort nur inszeniert. Imkommenden Jahr sollen Ergebnisse des Forschungsprojektsveröffentlicht werden. Dann könnten die Erfahrungen aus Theorie undPraxis in ein reales Pilotprojekt einfließen. Geforscht wird miteinem Volocopter der gleichnamigen Firma aus Bruchsal.Die gemeinnützige ADAC Luftrettung ist die weltweit ersteLuftrettungsorganisation, die den Einsatz von bemannten Multikopternim Rettungsdienst untersucht. Multikopter sind neuartigesenkrechtstartende Fluggeräte mit mehreren elektrisch angetriebenenRotoren. Im Fokus der Studie steht die Frage, ob ein solchesFluggerät einen einsatztaktischen Vorteil im Rettungsdienst bietet.Für die Machbarkeitsstudie wurden in zwei BundesländernModellregionen ausgewählt: der Rettungsdienstbereich Ansbach mit demLuftrettungsstandort Dinkelsbühl in Bayern sowie Mainz-Rheinhessenund Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz.Für beide Regionen simuliert das Institut für Notfallmedizin undMedizinmanagement der Ludwig-Maximilians-Universität München (INM)derzeit Luftrettungseinsätze mit Multikoptern am Computer. Ziel desForschungsprojektes in Kooperation mit Volocopter ist es, den Arztschneller als im Notarzteinsatzfahrzeug zum Patienten zu bringen, umso die Versorgung nochmals zu verbessern und Leben zu retten.Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt vom Deutschen Zentrum fürLuft- und Raumfahrt (DLR), mit dem die ADAC Luftrettung bereits imBereich Forschung und Entwicklung kooperiert.Über die ADAC Luftrettung gGmbHMit 50 Rettungshubschraubern und 36 Stationen ist diegemeinnützige ADAC Luftrettung eine der größtenLuftrettungsorganisationen Europas. Die ADAC Rettungshubschraubergehören zum deutschen Rettungsdienstsystem und werden immer über dieNotrufnummer 112 bei der Leitstelle angefordert und sind im Notfallfür jeden Verunglückten oder Erkrankten zur Stelle. "Gegen die Zeitund für das Leben" lautet der Leitsatz der ADAC Luftrettung gGmbH.Denn gerade bei schweren Verletzungen oder Erkrankungen gilt: Jeschneller der Patient in eine geeignete Klinik transportiert wirdoder vor Ort vom Notarzt versorgt wird, desto besser sind seineÜberlebenschancen bzw. seine Rekonvaleszenz. Seit 2017 ist die ADACLuftrettung eine Tochter der ADAC Stiftung.Über die ADAC StiftungDie gemeinnützige und mildtätige ADAC Stiftung fördert Forschungs-und Bildungsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen, um mitwissenschaftlichen Erkenntnissen die Sicherheit im Straßenverkehr zuerhöhen. Außerdem sensibilisiert die ADAC Stiftung Kinder undJugendliche mit eigenen Programmen für Gefahren im Straßenverkehr.Durch die Förderung der Mobilitätsforschung trägt die Stiftung dazubei, den Straßenverkehr nachhaltiger zu gestalten. Zudem leistet dieADAC Stiftung einen wichtigen Beitrag zu mehr Sicherheit undInnovation im Bereich Amateur-Motorsport. Die Stiftung unterstütztaußerdem hilfsbedürftige Unfallopfer mit Maßnahmen, die ihnen einStück ihrer persönlichen Mobilität zurückgeben. Mit demFörderschwerpunkt Rettung aus Lebensgefahr unterstützt die ADACStiftung die Luftrettung im In- und Ausland und die Verbesserung derakut- und notfallmedizinischen Versorgung von Notfallopfern. Die ADACLuftrettung gGmbH ist eine 100-prozentige Tochter der ADAC Stiftungund eine der größten Luftrettungsorganisationen in Europa.Über Volocopter GmbHDer Pionier in der Entwicklung von elektrisch angetriebenensenkrecht startenden Flugtaxis (eVTOL), Volocopter, baut Fluggeräte,die auf Drohnentechnologie basieren und zwei Passagiere an ihr Zielfliegen. Das Unternehmen wird Urban Air Mobility (UAM) in Ergänzungzum Nahverkehr in Megastädten etablieren. Ziel ist es, einenbezahlbaren on-demand Flugtaxiservice anzubieten und Menschen Zeit zusparen, indem man sie sicher direkt an ihr Ziel bringt. Volocopterarbeitet mit führenden Partnern bei den Themen Infrastruktur, Betriebund Flugsicherung (ATM) zusammen, um das gesamte Ökosystem rund umFlugtaxis aufzubauen und Urban Air Mobility zu realisieren. 2011führte Volocopter den ersten bemannten Senkrechtflug eines elektrischangetriebenen Multikopters durch. Seither hat das Unternehmen mehrereöffentliche Flüge mit seinem zweisitzigen Volocopter in Originalgrößedurchgeführt. Bemerkenswert sind insbesondere der autonome Flug 2017in Dubai in Kooperation mit dem lokalen Verkehrsministerium (RTA).Stephan Wolf und Alexander Zosel gründeten Volocopter 2011. DasUnternehmen hat mittlerweile über 150 Mitarbeiter in Büros inBruchsal, München und Singapur. Volocopter wird von CEO FlorianReuter, CTO Jan-Hendrik Boelens und CFO Rene Griemens geführt und hatin Summe über EUR 85 Millionen Kapital aufgenommen. Daimler, Geelyund Intel gehören zu den Investoren. 