Erster Qingdao Multinationals-Gipfel abgeschlossen

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Der zweitägige Qingdao-Gipfelfür Führungskräfte von multinationalen Konzernen fand am 20. Oktoberseinen Abschluss. Der Gipfel bot eine neue Plattform für Dialog undAustausch mit multinationalen Konzernen und diente als Bühne für denAustausch und die Kooperation zwischen multinationalen Konzernen, wieein Vertreter der Provinzregierung von Shandong auf einerPressekonferenz am Nachmittag erklärte.Der Chinesische Rat zur Förderung des internationalen Handels(China Council for the Promotion of International Trade), ShandongUnterausschuss, teilte mit, dass der Qingdao Multinationals-Gipfelauf der Qingdao Fair 2019 "New Growth Drivers" vom Staatsratbewilligt und vom Handelsministerium und der Provinz Shandonggemeinsam veranstaltet wurde. Es handelt sich um die weltweit erstehochkarätige Zusammenkunft, die für multinationale Konzernekonzipiert wurde. Im Fokus des Gipfels steht die Förderung der China(Shandong) Pilot Free Trade Zone und dazu wurden siebenIndustrie-Roadshows sowie sieben Stadt-Roadshows für neueWachstumstreiber in den zehn Spitzenindustrien organisiert. Unter den261 teilnehmenden Unternehmen fanden sich führende Unternehmen ausDeutschland, den Vereinigten Staaten, Frankreich und weiterenLändern. Sie stellten fortschrittlichste Technologien und Produkteaus, darunter autonome Fahrzeuge, intelligente Haustechnik, Roboter,Fahrzeuge mit neuartigem Energieantrieb, VR-, AR- und 5G-Anwendungen.Um 12.00 Uhr am 20. belief sich die gesamte Besucherzahl auf fast38.000 Geschäftsbesucher aus mehr als 20 Ländern und Regionen, die ander Ausstellung teilnahmen.Die Schlüsselprojekt-Freigabe von neuen Wachstumstreibern für dieProvinz Shandong und das Matchmaking für internationale Partnerförderten ebenfalls die 120 Schlüsselprojekte, die dieWachstumstreiber in der Provinz Shandong auszeichnen. Ferner fandenrund 600 Matchmaking-Treffen in persönlicher Atmosphäre statt, andenen über 400 Investment- und Finanzierungsinstitutionen sowieUnternehmen aus mehr als zehn Ländern teilnahmen.