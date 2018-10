Erster Paketshop für mehrere Kurierdienste in Hamburg eröffnet

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der bundesweit erste Paketshop für mehrere Anbieter von Kurier-Dienstleistungen hat nach einer längeren Pilotphase am Montag in einer Hamburger Einkaufspassage offiziell eröffnet.



In dem Laden im Einkaufszentrum Hamburg-Bergedorf können die Kunden Pakete der Unternehmen DPD, GLS, Hermes und UPS abholen oder aufgeben, teilte der Center-Betreiber Deutsche Immobilien Gruppe am Montag mit.

Die Post-Tochtergesellschaft DHL sei ebenfalls angesprochen worden, aber zunächst noch nicht dabei. Mit dem Multi-Label-Paketshop sollen die Kunden einen leichteren Anlaufpunkt erhalten. Damit sollen Kurierfahrten mit Auswirkungen auf die Verkehrslage in den Städten, die Luftqualität und die Schadstoffbilanz reduziert werden./egi/DP/jha