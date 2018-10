Erster Musikunterricht der Welt nur mit APPs (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Hamburg Musikschule MYOUSIC School bietet den weltweit erstenMusikunterricht mit Musik-Apps. Statt mit realen Instrumentenkönnen ab sofort bis zu fünf Schüler gemeinsam durch dieVerknüpfung ihrer Smartphones innerhalb von 45 Minuten ihr ersteseigenes Musikstück produzieren.Ab sofort bietet die Hamburger MYOUSIC School einen weltweiteinmaligen Kurs für den sog. APPstrument-Unterricht an. Die neuartigeIdee fördert das unkomplizierte, gemeinsame Musikerlebnis für alle,die einfach Spaß an der Musik haben und noch kein Instrument spielen.Schon ab 35,- EUR kann jeder seine Session allein oder mit Freundenunter www.myousic-school.de/musikunterricht/appstrumente buchen.Wie funktioniert es?Mindestens 3 Musikfans bringen ihr Smartphone zumAPPstrumente-Unterricht mit. Dann verbinden sie sich über ein lokalesNetzwerk miteinander. Jeder übernimmt einen Musik/Beat-Bereich undunter der Anleitung eines erfahrenen Musiklehrers der MYOUSIC Schoolentsteht bereits nach max. 45 Minuten das erste eigene Musikstück.Was bewirkt der APPstrumente-Unterricht?- Neuartige Lernidee für jedermann- Zugang zu Musik über zeitgemäßes Konzept- Gemeinsames Erlebnis über Generationen hinweg- Positiver Effekt durch Nutzung vieler Smartphones in einem Raum- Spaß an Musik fördern- Kreativ sein ohne Vorkenntnisse- Kreativer Zeitvertreib statt "spiele daddeln" in der BahnDer aktuelle Markt der Musikschulen in DeutschlandAktuell existieren in Deutschland 928 Musikschulen* und laut MIZunterrichten 38.000* Musiklehrer/Innen in unterschiedlichenSchulformen Musik. Doch die Deutschen sind grundsätzlichmusikbegeistert, denn 1,41 Mio. Musikschüler/innen lernen regelmäßigim Musikunterricht und darüber hinaus musizieren 14 Mio. Menschen inihrer Freizeit oder singen in einem Chor.Sebastian von Düring-Weckler, Geschäftsführer MYOUSIC School, zumeinzigartigen APPstrumente-Unterricht:"Begeisterung und Spaß an Music hat viele Facetten. Wir wolltenuns öffnen und das tradierte Modell der Musikschule mit neueninnovativen Ideen bereichern."Über MYOUSIC SchoolDem Konzept folgend "Jeder Mensch lernt anders" bietet dieHamburger Musikschule MYOUSIC School individuellen Musik- undGesangsunterricht als Einzel- oder Gruppenkonzept. Im Zentrum stehtnicht das lernen von Music, sondern das Machen von Musik. Nur soschafft MYOUSIC School die Vermittlung von Fähigkeiten zusammen mitpersönlichem Coaching nachhaltige und emotionale Momente durch dieMusik. Mehr Informationen unter https://myousic-school.dePressekontakt:Annett Oeding | Strategie & KommunikationTel.: +49-(0)40-3344 2456 / Mobil: +49-(0)172-327 94 38 /Email: a.oeding@aosk.deSebastian von Düring-WecklerGeschäftsführer MYOUSIC SchoolTel.: +49 (0)40 88159864 / +49 (0)151 23009063 /Email: svdw@myousic-school.de / www.myousic-school.deOriginal-Content von: MYOUSIC School, übermittelt durch news aktuell