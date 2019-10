Erster Matchball: SKODA AUTO Deutschland Pilot Fabian Kreim will schon bei der Rallye Erzgebirge zum dritten Mal Deutscher Meister werden (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Weiterstadt (ots) -- SKODA AUTO Deutschland Duo Fabian Kreim/Tobias Braun hat dieChance, vorzeitig den Titel in der DeutschenRallye-Meisterschaft (DRM) zu gewinnen- Marke SKODA dominiert im Starterfeld der Topklasse im nationalenChampionat- Kreim fährt erstmals im FABIA R5 im Erzgebirge: "Kühlen Kopfbewahren"Erster Matchball für Fabian Kreim/Tobias Braun (D/D): Das SKODAAUTO Deutschland Duo kann bereits bei der 56. ADMV Rallye Erzgebirgeam kommenden Wochenende vorzeitig den Titel in der DeutschenRallye-Meisterschaft (DRM) gewinnen. Der vorletzte Saisonlauf desnationalen Championats wird auch deshalb zu einer ganz speziellenHerausforderung für den zweimaligen Deutschen Rallye-Meister Kreim,weil er dort noch nie im FABIA R5 gefahren ist. Im Starterfeld derDRM-Topklasse dominiert die Marke SKODA mit fünf Fahrzeugen, dreiLokalmatadoren werden mit ihren Hightech-Allradlern aus Tschechiendem Meisterschafts-Spitzenreiter Kreim das Siegen besonders schwermachen wollen."Ich bin zwar vor ein paar Jahren die Rallye Erzgebirge in einemkleinen Fronttriebler schon mal gefahren, aber mit dem SKODA FABIA R5wird es meine Premiere sein. Alles wird also relativ neu für mich,das macht die Aufgabe nicht leichter. Es gilt, kühlen Kopf zubewahren und die richtige Mischung zwischen Angriff undkontrollierter Attacke zu finden", sagt Kreim und fügt hinzu: "Wennalles passt, wollen wir natürlich die Meisterschaft vorzeitig perfektmachen."Nach zwei Siegen und einem zweiten Platz im bisherigenSaisonverlauf der DRM führt Kreim die Meisterschaftstabelle mit 22Punkten Vorsprung auf den letzten verbliebenen Titelrivalen HermannGassner Jr. (D) an. Das bedeutet: Falls SKODA Pilot Kreim die RallyeErzgebirge gewinnt und zudem die maximalen fünf Punkte für dieschnellste Zeit in der Power Stage erobert, steht er bereits vor demgroßen DRM-Saisonfinale bei der 3-Städte-Rallye (18./19. Oktober) alsChampion fest. Auch bei jedem anderen Ausgang, der Kreims Vorsprungnach der Rallye Erzgebirge auf mindestens 30 Zähler anwachsen lässt,könnte der Odenwälder vorzeitig zum dritten Mal nach 2016 und 2017den Deutschen Rallye-Meistertitel feiern. Für Beifahrer Tobias Braun,seit Saisonbeginn der neue Copilot an der Seite von Kreim, wäre esder erste Titel.Neben Gassner Jr. wollen das allerdings auch die anderenKonkurrenten verhindern. Besonders zu beachten sein werden diesächsischen Lokalmatadoren Philip Geipel (D), Ron Schumann (D) undJulius Tannert (D). Die beiden letztgenannten Piloten treten wieTopfavorit Kreim im SKODA FABIA R5 an, Geipel sogar im brandneuenevo-Modell des Turbo-Boliden. Lars Anders (D) vertraut zudem auf dasVorgängermodell SKODA FABIA S2000. Damit ist SKODA die dominierendeMarke unter den Topfahrzeugen in der DRM.Auf die Starter der Rallye Erzgebirge warten insgesamt 133,95Wertungskilometer in elf anspruchsvollen Prüfungen. BesondererPublikumsmagnet am Freitagabend wird der enge Rundkurs durch dieStraßen der Stadt Stollberg sein, wo auch der Servicepark beheimatetist. Am Samstag bietet die zweimal zu absolvierende Wertungsprüfung,Oberdorf' mit Schotterpassagen und Ortsdurchfahrten ganz besondereHerausforderungen. Im zweiten Durchgang dieser Wertungsprüfung werdendie wichtigen Extrapunkte für die Power Stage vergeben."Fabian Kreim und Tobias Braun haben zuletzt mit ihremhistorischen WRC 2-Sieg bei der WM-Rallye in Deutschland bewiesen,dass sie in absoluter Topform sind. Jetzt gilt es, sich schnell aufdie Herausforderungen bei der Rallye Erzgebirge einzustellen.Natürlich wäre es toll, schon dort 'den Sack zuzumachen' und dann imTitelkampf nach Punkten uneinholbar zum Saisonfinale zwei Wochenspäter bei der 3-Städte-Rallye in Bayern zu starten. Noch wichtigerist aber, dass wir am Saisonende ganz oben stehen", sagt AndreasLeue, bei SKODA AUTO Deutschland verantwortlich für Motorsport undTradition.Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) 201908.03. - 09.03.2019 ADAC Saarland-Pfalz-Rallye24.05. - 25.05.2019 AvD Rallye Sachsen14.06. - 15.06.2019 ADAC Rallye Stemweder Berg09.08. - 10.08.2019 ADAC Rallye Rund um die Sulinger Bärenklaue04.10. - 05.10.2019 ADMV Rallye Erzgebirge18.10. - 19.10.2019 ADAC 3-Städte-RallyePressekontakt:Andreas LeueTeamleiter Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell