Erster Lidl-Nachhaltigkeitsbericht: Unternehmen treibt umfassendes Nachhaltigkeitsprogramm entlang gesamter Wertschöpfungskette voran (FOTO)

Neckarsulm (ots) -- Nachhaltigkeitsbericht "Heute für morgen handeln" für dieGeschäftsjahre 2016 und 2017 nach Standard Global ReportingInitiative (GRI) veröffentlicht- Konkretes Nachhaltigkeitsprogramm setzt messbare Ziele fürnachhaltiges Handeln- Nachhaltigkeitsengagement wird sichtbarer für Kunden,Stakeholder und GesellschaftMit dem heute veröffentlichten ersten Nachhaltigkeitsbericht bautLidl Deutschland sein Ziel, mehr Transparenz zu zeigen undNachhaltigkeit noch stärker in Geschäftsprozesse einfließen zulassen, weiter aus. Antrieb des nachhaltigen Handelns ist dasVerantwortungsbewusstsein gegenüber Millionen Kunden, den rund 79.000Mitarbeitern, den Geschäftspartnern, der Umwelt sowie derGesellschaft. "Mit unserem ersten Nachhaltigkeitsbericht wollen wirunsere Leistungen, Maßnahmen und Ziele gebündelt messbar und fürjeden einsehbar machen", erklärt Dr. Carolyn Hutter, LeiterinCSR/Nachhaltigkeit bei Lidl Deutschland. "Zudem treiben uns derDialog mit den Stakeholdern sowie neue Themen und Herausforderungenan, Bestehendes zu hinterfragen und uns ständig weiterzuentwickeln."Managemententscheidungen entlang der vier WertschöpfungsstufenDas Nachhaltigkeitsprogramm umfasst konkrete Ziele und Maßnahmenentlang der für den Lebensmitteleinzelhändler relevanten vierWertschöpfungsstufen: "Rohstoffe und Landwirtschaft", "Lieferketteund Verarbeitung", "Betrieb und Prozesse" sowie "Kunden undGesellschaft". "Uns ist es wichtig, die gesamte Liefer- undWertschöpfungskette aktiv einzubinden, Managemententscheidungendanach auszurichten sowie langfristige Programme und Projekte mitmessbaren Zielen erfolgreich umzusetzen", ergänzt Hutter.Folgende Ziele (Auszug) wurden für die kommenden Jahre gesetzt:- Langfristig soll das Frischfleisch der dauerhaft gelistetenEigenmarken 100 Prozent gentechnikfrei sein ("Landwirtschaft undRohstoffe"). Hierzu wird im Rahmen eines eigenen Projektesnachhaltigeres, gentechnikfreies Soja angebaut.- Bis 2020 soll das Detox-Commitment zur Vermeidung gefährlicherChemikalien in der Textilproduktion umgesetzt sein ("Lieferketteund Verarbeitung").- Jede neu eröffnete Filiale soll als wichtigen Beitrag zumKlimaschutz mit einer E-Tankstelle bzw. zwei Ladepunktenausgestattet werden ("Betrieb und Prozesse").- Bis 2025 soll der Salz- und Zuckergehalt in Eigenmarkenabsatzgewichtet um 20 Prozent reduziert werden ("Kunde undGesellschaft").Lidl macht Nachhaltigkeitsengagement transparent und sichtbarDer Nachhaltigkeitsbericht "Heute für morgen handeln" nachGRI-Standard mit Überblick über Nachhaltigkeitsstrategie- und-management, einem Magazinteil mit persönlichenHintergrundgeschichten aus der Lidl-Wertschöpfungskette sowie einemumfangreichen GRI-Bericht gibt Antworten auf zahlreiche Fragen vonStakeholdern und Kunden zum Engagement des Unternehmens. "Oft istvielen nicht bewusst, seit wie vielen Jahren wir uns bereits aktivfür mehr Nachhaltigkeit engagieren. Der Bericht sowie einelangfristig angelegte Kundenkommunikation auch in unseren Filialensollen unser Engagement sichtbarer und greifbarer machen", sagtHutter.Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsbericht unterwww.lidl-nachhaltigkeit.de sowie www.lidl.de/verantwortung.