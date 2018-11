Erster LGBT+ Tourismus-Gipfel in Malta

Berlin (ots) - Internationale Experten über Marktentwicklungen,neue Marketingstrategien und wirtschaftliches Potenzial imLGBT-Reisesegment - Malta Tourism Authority in Zusammenarbeit mit derITB Berlin Gastgeber des ersten LGBT+ Tourismus-Gipfels vom 22. bis23. November 2018Enormes Potenzial für die Reisebranche: Mit den Chancen undHerausforderungen von Gay- and Lesbian-Travel befasst sich der ersteLGBT+ Tourismus-Gipfel vom 22. bis 23. November 2018 in Malta.Internationale Experten präsentieren neueste Studienergebnisse,informieren über aktuelle Trends im LGBT-Online-Marketing, erläuterndie Entwicklung des wirtschaftlichen Potenzials von LGBT+ Tourismusund stellen Best Practices-Beispiele vor. Überdies wird inDiskussionsrunden erörtert, welche Faktoren für denLGBT-Tourismusmarkt eine wichtige Rolle spielen.Wie sehr der Markt in Bewegung ist, kommentiert RikaJean-François, CSR-Beauftragte der ITB Berlin, im Vorfeld des LGBT+Tourismus-Gipfels: "Durch die zunehmende Sichtbarkeit und Akzeptanzder LGBT+Community, steigt auch das Interesse am LGBT+ -Reisemarkt.LGBT-Reisen gehören weltweit zu den am schnellsten wachsenden Märktenin der Branche und mit schätzungsweise 23 Millionen LGBT-Reisendenist Europa ein extrem wichtiger Quellmarkt."Am 22. November wird der LGBT+ Tourismus-Gipfel von MaltasTourismusminister Dr. Konrad Mizzi mit einer Pressekonferenz undeinem anschließenden Empfang im Palace Hotel eingeläutet. Offizielleröffnet wird die Konferenz am 23. November durch den Premierministervon Malta, Dr. Joseph Muscat. Als ersten Programmpunkt präsentiertCarlo Micallef, stellvertretender CEO und Marketing-Chef MaltaTourism Authority, die Mittelmeerinsel als idealeLGBT-Tourismus-Destination. Anschließend beleuchtet Dr. StephanGellrich, Executive Coach und Senior-Expert bei Accenture Consulting,die wirtschaftliche Relevanz des Segments.Einen umfassenden Überblick des LGBT-Tourismus-Marktes gibt PeterJordan, GenCTraveller, Amsterdam, anhand neuester LGBT-Studien. DerTourismusanalytiker ist unter anderem Verfasser des globalen Reportszum LGBT-Tourismus für die Welttourismusorganisation der VereintenNationen (UNWTO) in Zusammenarbeit mit der IGLTA und des aktuellenHandbuches über LGBT-Reisen in Europa für die European TravelCommission (ETC). Tourismusmusforschungs-Ergebnisse, Fallstudien undBest Practices stellt Tom Roth, President Community Marketing &Insights aus San Francisco, vor, LGBT Research Partner der ITBBerlin. Ein Beispiel, wie erfolgreiches LGBT-Destinationsmarketingfunktioniert, gibt Jaume Vidal von Visit Barcelona. Danach sprichtLoAnn Halden, IGLTA USA, über die Arbeit der führendenLGBT-Reisevereinigung. Bei der anschließenden Podiumsdiskussion,moderiert von Tom Roth, beantworten Peter Jordan, Jaume Vidal, LoAnnHalden und Rika Jean-François Fragen aus dem Publikum zum Thema:Welche Faktoren sind für Destinationen wie Malta wichtig, um denLGBT-Tourismusmarkt erfolgreich zu erobern.Der zweite Teil des Kongresses befasst sich hauptsächlich mit denAspekten des Marketings. Unter anderem sprechen die beiden LGBTTravel-Verantwortlichen der ITB Berlin, Rika Jean-François und ThomasBömkes über die Bedeutung der Präsenz des LGBT-Tourismus-Segments aufder ITB Berlin, der weltweit führenden Reisemesse. Matt Skallerud,Pink Banana Media, New York, gibt Tipps und zeigt wertvolle Technikenauf für das LGBT Online-Marketing im Jahr 2019. Erfolgsmodelle ausdem Hotel- und Event-Marketing demonstrieren zwei weitere BestPractice-Beispiele. Philip Ibrahim, Accor Deutschland, spricht überdie Pink Pillow Marketing-Initiative von Visit Berlin und FredericBoutry, Visit Brüssel, berichtet über die Bedeutung von Kultur, Sportund Party-Events im LGBT-Segment. Am Beispiel der Destination Maltadiskutieren zum Abschluss Philip Ibrahim, Frederic Boutry und RikaJean-François darüber, welche Kriterien für LGBT+-Reisende einewichtige Rolle bei der Reise-Entscheidung spielen. Bei derabschließenden Netzwerk-Session haben Experten undKonferenzteilnehmer ausreichend Gelegenheit, Themen zu vertiefen undneue Kontakte zu knüpfen.Malta ist Europas LGBT-freundlichstes ReisezielMit seiner lebendigen LGBT-Szene gehört Malta zu den LGBT-freundlichsten Reisezielen in Europa. Das liegt zum einen daran, dassin den vergangenen Jahren LGBT relevante Themen in allengesellschaftlichen Bereichen an hoher kultureller Akzeptanz gewonnenhaben. Ebenso positiv sind die kürzlich von der maltesischenRegierung vorgenommenen Gesetzesänderungen. Damit belegt Malta auchin diesem Jahr wieder den ersten Platz in der neuestenILGA-Europa-Rainbow-Karte und dem Index für 2018, der dieMenschenrechtssituation von LGBT-Personen in 49 Ländern in ganzEuropa untersucht. Mit einer Gesamtbewertung von 91 Prozent ist Maltadas dritte Jahr in Folge das führende Land in LGBT-Rechten und hatden Abstand zu den übrigen europäischen Ländern vergrößert. Maltaliegt weit vor Belgien, das mit 79 Prozent den zweiten Platz belegtund Norwegen, das mit 78 Prozent an dritter Stelle liegt.Der erste LGBT+ Tourismus-Gipfel vom 22. bis 23. November 2018wird unterstützt von Malta Tourism Authority, ITB Berlin und IGLTA.LGBT-Reisen auf der ITB Berlin: www.itb-berlin.de/LGBT.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2019 findet von Mittwoch bis Sonntag, 6. bis 10.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe derweltweiten Reiseindustrie. 2018 stellten rund 10.000 Aussteller aus186 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 170.000Besuchern, darunter 110.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messeläuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 6. bis 9.März 2019. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. DerEintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Ausstellerkostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de,www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.