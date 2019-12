Berlin (ots) - Das Deutsche Kinderhilfswerk hat heute den ersten"Kinderrechte-Index" für die Bundesrepublik Deutschland vorgestellt. In derPilotstudie werden vor allem die kinderrechtlichen Entwicklungsbedarfe, aberauch Beispiele guter Umsetzung in den einzelnen Bundesländern aufgezeigt. Damitist der Index ein geeignetes Instrument für Landesregierungen, die Stärken undSchwächen ihrer Kinder- und Jugendpolitik zu überprüfen und diese gezielt zuverbessern.Im Gesamtergebnis schneiden Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsenund Schleswig-Holstein überdurchschnittlich ab. Dies bedeutet, dass in diesenBundesländern die Kinderrechte vergleichsweise am besten umgesetzt werden.Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern,Nordrhein-Westfalen und Thüringen liegen im Durchschnitt. Hamburg, Hessen,Saarland und Sachsen-Anhalt sind insgesamt unterdurchschnittlich eingeordnet.Der Pilotstudie "Kinderrechte-Index" liegt ein breiter kinderrechtlicherForschungsansatz zugrunde, der basierend auf der UN-Kinderrechtskonventiongemeinsam mit einem interdisziplinär zusammengesetzten Wissenschaftlichen Beiratentwickelt wurde. Dabei wurden fünf Kinderrechte in den Mittelpunkt gestellt:das Recht auf Beteiligung, das Recht auf Gesundheit, das Recht auf angemessenenLebensstandard, das Recht auf Bildung, und das Recht auf Ruhe und Freizeit,Spiel und Erholung.- Bei der Umsetzung des Rechts auf Beteiligung schneidenBaden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern,Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein überdurchschnittlichab.- Das Recht auf Gesundheit, das im Kinderrechte-Index den Zugangzum Gesundheitssystem, Prävention und Gesundheitsförderungumfasst, setzen Bayern, Bremen, Hamburg, Niedersachsen undRheinland-Pfalz vergleichsweise am besten um.- In Bayern, Niedersachsen, Sachsen und Schleswig-Holstein ist dasRecht auf angemessenen Lebensstandard als eine Voraussetzung fürdie gute körperliche, geistige, seelische und sozialeEntwicklung des Kindes vergleichsweise am besten umgesetzt.- Bei der Verwirklichung des Rechts auf Bildung auf der Grundlageder Chancengleichheit sowie der Umsetzung von Bildungsinhaltenund -zielen schneiden Brandenburg, Niedersachsen,Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringenüberdurchschnittlich ab.- Das Recht auf Ruhe und Freizeit, Spiel und Erholung als einentscheidendes Kriterium für die Qualität der Kindheit, für eineoptimale Entwicklung und für die Förderung derWiderstandsfähigkeit, setzen Bayern, Brandenburg, Niedersachsen,Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein vergleichsweise am bestenum."Mit der Entwicklung eines systematischen Kinderrechte-Monitorings inDeutschland leisten wir Pionierarbeit. Der Kinderrechte-Index zeigt deutlich,dass wir bei den Kinderrechten noch immer vor großen ungelöstenHerausforderungen stehen. Beispielsweise bei der Bekämpfung der Kinderarmut, derBeteiligung von Kindern und Jugendlichen an sie betreffenden Entscheidungen, imHinblick auf die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz oder bei derDurchsetzung von gleichen Rechten für alle Kinder ohne Diskriminierung. 30 Jahrenach Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention stehen wir in Deutschland imHinblick auf Kinderrechte vor einem föderalen Flickenteppich. Dabei zeigt derKinderrechte-Index ganz deutlich, dass die Umsetzung der Kinderrechte an vielenStellen keine alleinige Frage der Kassenlage, sondern des politischen Willensist", betont Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes."Mit dem Kinderrechte-Index haben wir eine empirische Grundlage zur Beurteilungder Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in den Bundesländern geschaffen.Damit können die Bundesländer erstmals in dieser Hinsicht systematischmiteinander verglichen werden. Durch die transparente Darstellung der Umsetzungvon Kinderrechten sollen insbesondere politische Entscheidungsträgerinnen und-träger erreicht werden, die für Maßnahmen, Programme und Strategien zurUmsetzung von Kinderrechten verantwortlich sind. Bei der Erstellung desKinderrechte-Index wurde auch deutlich, dass es in Deutschland noch großeDatenlücken für die vollständige Erfassung der Lebenssituation von Kindern undJugendlichen in Deutschland gibt. Darum versteht sich die Pilotstudie auch alsImpulsgeberin an staatliche Akteurinnen und Akteure, die Sammlung vonkinderrechtlich relevanten Daten zu prüfen, Lücken zu schließen oder bereitsvorhandene Daten öffentlich zugänglich zu machen", sagt Anne Lütkes,Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerkes und Leiterin desWissenschaftlichen Beirates zum Kinderrechte-Index.Der Kinderrechte-Index des Deutschen Kinderhilfswerkes basiert auf einemMethodenmix. So werden auf Grundlage von bereits verfügbaren öffentlichen Datenund eigenen Datenerhebungen 64 Kinderrechte-Indikatoren gebildet. Dabei wurdendurch das Deutsche Kinderhilfswerk eigene Analysen zu Rahmenbedingungen wieGesetzen, Institutionen, Netzwerken und Programmen durchgeführt sowie Datendurch repräsentative Umfragen unter Kindern und Eltern in den Bundesländernerhoben. In schriftlichen Befragungen verschiedener Landesministerien allerBundesländer und in den weitergehenden Recherchen zur Pilotstudie werden zudemBeispiele guter Praxis für die Umsetzung von Kinderrechten aufgezeigt. DerKinderrechte-Index wird ergänzt durch Kinderperspektiven zum Recht aufBeteiligung, die durch qualitative Befragungen von Kindern in den Kontexten"Inklusion und Exklusion in der Schule" sowie "Armutserfahrungen" eingeholtwurden. 