Erster Influencer Award für deutsch-türkische Social-Media-Stars

Berlin (ots) -- Mediafluence Awards am 22. Juni 2019 im Kosmos in Berlin- Showacts von Social-Media-Stars wie Esraworld, Joana Kesenci undDerya ÜrkmezAm 22. Juni finden erstmalig die Mediafluence Awards(www.mediafluence.de) in Berlin statt. Bei der Preisverleihung werdendie wichtigsten Influencer der deutsch-türkischen Community in 14verschiedenen Kategorien ausgezeichnet.Die Preisverleihung mit 54 Nominierten wird mit zahlreichenShowacts von Social-Media-Stars wie Esraworld, Derya Ürkmez, JoanaKesenci, (Finalistin bei "Deutschland sucht den Superstar") undweiteren Überraschungsgästen begleitet. Unter den Nominierten sindauch Emrah, Shredded Brothers und die erfolgreiche Youtube-KöchinSallys Welt mit dabei. Das Event wird zudem auf dem TV-Sender SHOWTURK in einer Sondersendung ausgestrahlt.Jury und Community wählen die GewinnerDas Abstimmungsergebnis basiert auf gleichberechtigten Stimmeneiner prominent besetzten Jury sowie der deutsch-türkischenCommunity. Im Vorfeld zu den Awards wurden die Fans über verschiedenedeutsch-türkische Medien zur Abstimmung aufgerufen, um für ihreSocial-Media-Idole abzustimmen. Die Nominierten kommen gemeinsam aufeine Bruttoreichweite von über 100 Millionen Follower."Viele deutsch-türkische Influencer genießen hierzulande sehr hohePopularität. Nur wenige Ausnahmen stoßen jedoch auch auf Resonanz vondeutschsprachigen Medien. Das wollen wir ändern und uns für dasEngagement der Influencer bedanken. Sie tragen einen wichtigen Teilzu einem toleranten Miteinander und der Identitätsfindung jungerMenschen mit Migrationshintergrund bei", sagt Serdar Uzun, Initiatorder Mediafluence Awards.Das sind die KategorienDie Influencer werden unter anderem in den folgenden Kategorienausgezeichnet: Best Business, Best Female/Male Influencer und BestLifestyle. Die Nominierten verbinden dabei vor allem die türkischenWurzeln. Diese spielen auch in der dritten oder vierten Generationnoch eine wichtige Rolle. Heimische Lyrik und traditionelle Rezeptesind nach wie vor in den Inhalten vertreten und werden millionenfachangeklickt.Influencer als wichtige BotschafterAuch Influencer mit Migrationshintergrund haben im digitalenZeitalter eine klare Position eingenommen. Sie sind wichtigeBotschafter für die interkulturelle Kommunikation. Die MediafluenceAwards dienen als Plattform und für die Etablierung der Influencer imdeutschen Mainstream.Weitere Informationen: www.mediafluence.deÜber Star Media Sales and Productions GmbHStar Media Sales & Productions GmbH (www.startvmedia.com) ist eineMedia-Agentur mit deutsch-türkischem Hintergrund. Diese wurde 2012von Serdar Uzun mit Sitz in Berlin gegründet. Serdar Uzun arbeitetezuvor unter anderem für Constantin Entertainment als Projektleitungvieler TV-Formate in der Türkei. Star Media Sales & Productions GmbHhat sich auf mediale Themen und Projekte rund um diedeutsch-türkische Zielgruppe spezialisiert und bereits mitzahlreichen TV-Größen wie Stefan Raab, Bülent Ceylan, Kaya Yanar,Beyaz und Okan Bayülgen zusammengearbeitet.Pressekontakt:Ines Ayari | ines.ayari@tonka-pr.com | +49.30.403647.614Original-Content von: Mediafluence, übermittelt durch news aktuell