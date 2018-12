Erster Hanf Aktien Fonds in Deutschland erfolgreich gestartet / Internationales Portfolio deckt komplette Hanf-Wertschöpfung ab

Hamburg (ots) - Am 3.12. ist der erste Hanf Aktien Fonds Europaserfolgreich aufgelegt worden. Der Fonds, welcher eineVertriebszulassung in Deutschland, Österreich und in Liechtensteinhat, ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)aufgelegt und soll sowohl Privatanleger wie auch institutionelleAnleger ansprechen.Anleger können damit erstmals in einem gemanagten Fonds-Vehikel ander schnell wachsenden Hanfindustrie partizipieren. Zum Startbeinhaltet das Portfolio 30 ausgewählte Unternehmen aus der gesamtenWertschöpfungskette der Hanf Industrie: Anbau, Patente + Lizenzen,Forschung, Technologie, Distribution und Pharmazie. Der geographischeSchwerpunkt der Portfolio-Unternehmen liegt politisch bedingt noch inNordamerika, da dort die Hanf-Entkriminalisierung bereits vor 20Jahren begonnen hat (zuletzt im G7-Industriestaat Kanada) und dieHanf Industrie bereits floriert.Das Team der ws-hc Werkhausen & Stehr Hanf Consulting UG istInitiator des Fonds. Diese Gesellschaft arbeitet mit BN & PartnersCapital AG zusammen, welche als Anlageberater im Fonds undHaftungsdach für ws-hc Werkhausen & Stehr Hanf Consulting UGfungiert. Fortlaufend wird dabei ein Aktien-Universum von mehr als 80der stärksten internationalen Hanf-Unternehmen analysiert und nachKriterien wie u.a. Marktkapitalisierung, Fundamental-Analysen,Management-Board, Strategie, Infrastruktur etc, bewertet. Damitbietet der ws-hc-Fonds - Hanf Industrie Aktien Global (WKN: A2N84J /ISIN: LI0443398271) erstmals für den europäischen Kapitalmarkt:- Partizipation von Privaten und Institutionellen Anlegern durcheinen Fonds an dem aussichtsreichen Wachstumsmarkt Hanf- Schaffung von Markttransparenz über alle Sektoren derHanf-Industrie- Konzentration von öffentlicher Aufmerksamkeit auf das Thema Hanfals WertanlageZum Portfolio des Fonds zählen: Aphria Inc., Aurora, Canopy GrowthCorp., Tilray Inc., Cronos Group Inc. und weitere.Daniel Stehr, Geschäftsführer der ws-hc, kommentiert: "Wir sindüberwältigt, wie groß das Interesse an dem Fonds bereits in derVorzeichnungsphase war. Jetzt konzentrieren wir alle Kraft auf diekontinuierliche Wertbildung für unsere Anleger, für deren Vertrauenich mich hier ausdrücklich bedanke."Name: ws-hc Fonds - Hanf Industrie Aktien GlobalWKN: A2N84J / ISIN: LI0443398271Bloomberg-Ticker: HANFEURGebühren: 1,65% (Vermögensverwaltung, Risikomanagement undVertrieb), zzgl. weitere Gebühren gemäss FondsprospektPerformance Fee: Hurdle Rate 6%, dann 20% Performance Fee inVerbindung mit High WatermarkWeitere Infos: www.ws-hc.deInformationsstelle in Deutschland:Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstrasse 24,D-60311 Frankfurt am MainZahlstelle Österreich:Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1,A-1100 WienPartner:Baader Bank AGBN & Partners Capital AGErnst & Young AGIFM Independent Fund Management AGLiechtensteinische Landesbank AGFondsDISCOUNT.de (wallstreet:online capital AG)wallstreet: online AGDie Anlageberatung nach §1 Abs. 1a Nr. 1a KWG und dieAnlagevermittlung nach § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG erfolgen im Auftrag, imNamen, für Rechnung und unter Haftung des dafür verantwortlichenHaftungsträgers BN & Partner Capital AG, Steinstraße 33, 50374Erftstadt, nach § 2 Abs. 10 KWG. NB & Partners Capital AG besitzt fürdie vorgenannten Finanzdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnisder Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß §32 KWG.Kontakt für Rückfragen bzw. Pressekontakt:Daniel Stehr - Geschäftsführerws-hc Werkhausen & Stehr Hanf Consulting UG (haftungsbeschränkt)Friedensallee 3822765 HamburgMail: info@ws-hc.deTelefon: +49 40 6077549-0Web: www.ws-hc.deOriginal-Content von: ws-hc Werkhausen & Stehr Hanf Consulting UG, übermittelt durch news aktuell