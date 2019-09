Erster Härtetest für die neue U21-Nationalmannschaft! Deutschland startet in die Qualifikation zur EM 2021 - am Dienstag live auf ProSieben MAXX (FOTO)

Unterföhring (ots) -Jetzt wird's ernst für die "Jungen Wilden"! Nach der erfolgreichenGeneralprobe der neuen deutschen U21-Nationalmannschaft amvergangenen Donnerstag, startet das Team von Trainer Stefan Kuntz amDienstag, 10. September 2019, gegen Wales in die Qualifikation zur EM2021 - live auf ProSieben MAXX. Das "ran Fußball"-Team mit ModeratorChristian Düren, Experte René Adler und Kommentator Uwe Morawe meldetsich ab 19:45 Uhr aus dem Racecourse Ground in Wrexham."Der bestandene Test gegen Griechenland war für dasSelbstvertrauen der neu formierten Mannschaft extrem wichtig",erklärt "ran Fußball"-Experte René Adler. "Gerade die Leistung in derzweiten Halbzeit stimmt mich sehr positiv, was die anstehende Aufgabein Wales angeht - wohl wissend, dass man mit einem Mann mehr auf demPlatz war! Ich denke, das Team ist bereit auch gegen Wales zubestehen und die ersten drei wichtigen Punkte in der EM-Qualieinzufahren."19 U21-Debütanten hat Trainer Stefan Kuntz für dasEM-Qualifikationsspiel in Wales nominiert. Bereits beim 2:0 Erfolg imLänderspiel gegen Griechenland ließ der neue Kader sein Könnenaufblitzen. Auf der Insel startet für die DFB-Junioren die MissionEM-Qualifikation 2021.#ranFußball: U21-EM-Qualifikation Wales - Deutschland am Dienstag,10. September 2019, ab 19:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und imLivestream auf ran.deBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & SportsSimon WalterTel. +49 [89] 9507-1125Simon.Walter@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel. +49 [89] 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell