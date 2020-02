Erster Fall von Corona-Erkrankung in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (ots) - Ein Ehepaar aus Erkelenz ist unter dem Verdacht einerCorona-Erkrankung in die Universitätsklinik in Düsseldorf eingeliefert worden.Nach Informationen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe) istmindestens eine Person des Ehepaars positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestetworden. Die beiden Ehepartner wurden mit einem Rettungswagen der Feuerwehr indie Düsseldorfer Klinik gefahren. Der Transport erfolgte unter einem besonderenInfektionsschutz. Es handelt sich um den ersten Fall einer bestätigtenCorona-Erkrankung in Nordrhein-Westfalen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4530563OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell