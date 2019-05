Erster Executive MBA von Weltniveau in Deutschland / IESE Business School startet in München durch (FOTO)

München (ots) -Kurs setzen, Wachstum vorantreiben. Ob Global Player oderMittelstand: das Executive-MBA-Programm der IESE Business Schoolvermittelt Top-Managern Know-How für Wachstum und Globalisierung. ImSeptember startet in München der erste Executive MBA einerinternational renommierten Business School in Deutschland überhaupt.Innerhalb von 18 Monaten geben die IESE-Professoreninternationales Managementwissen an die Teilnehmer weiter. Im Kernder Lehre steht die in Harvard entwickelte Case Study Methode, dieTeilnehmer in die Rolle der Entscheider versetzt. Im Laufe desExecutive MBA werden über 300 reale Business Cases bearbeitet. DenTrends, Gefahren und Möglichkeiten der Zukunft voraus sein - mit wem,wie und womit kann ich mich selbst und mein Unternehmen auf einenneuen Level bringen?"Der Executive MBA wurde für High-Potential-Manager undFührungskräfte entwickelt, die ihre Karriere vorantreiben wollen", soDr. Michael Winkler, Managing Director der Münchner IESE BusinessSchool. "Das eigene Wissen verbindet sich mit der Erfahrung deranderen Teilnehmer - alles gestandene Manager, die im EMBA Strategienentwickeln und teilen, Ideen verteidigen, alles mit einem gemeinsamenZiel: die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Fallmethodebereitet Top-Manager auf die kritischen und damit entscheidendenMomente in Ihrer Karriere vor". Alle drei Wochen finden sich dieWirtschaftslenker von Donnerstag bis Samstag auf dem MünchnerIESE-Campus ein. Dazu kommen einige Wochen intensiver Schulung, auchim internationalen Umfeld in Shanghai, São Paulo oder New York - umdie erworbene Theorie dem Praxistest zu unterziehen. Fintech, DigitalMarketing, Design Thinking und Social Entrepreneurship sind nureinige der Themen.Mit dem 2015 eröffneten Campus München etabliert sich die IESEBusiness School auch im deutschsprachigen Raum. IESE ist damit dieerste und einzige der internationalen Top-Business-Schools mit einemCampus in Deutschland. "Hier treffen Innovationstreiber zu Themen wiedigitale Transformation, Innovation und Diversität zusammen. UnsereProgrammteilnehmer diskutieren die Herausforderungen der Zukunft mitanderen Top-Managern auf Augenhöhe. Mit Erfolg: 48.000 Alumniweltweit sprechen eine deutliche Sprache", so Dr. Michael Winkler.Weitere Informationen unter https://executivemba.iese.edu/en/munich/.Über IESE:2018 feiert die renommierte Graduate School der University ofNavarra 60-jähriges Jubiläum. Die Financial Times listet IESE seitvier Jahren in Folge auf Platz 1 im weltweiten Executive EducationRanking. Die IESE Business School unterhält Campus-Standorte inBarcelona, Madrid, New York City, Sao Paulo und München und ist mitBüros oder durch Partnerhochschulen auf vier Kontinenten vertreten.IESE bietet akademische Zusatzausbildung für Führungskräfte aufhöchstem internationalem Niveau. Die Programme richten sichgleichermaßen an Großunternehmen und den Mittelstand. IESE bietetMBA-und Doktoranden-Programme, Advanced Management Programs für dieTop-Führungskräfte und Management Development Programs für diemittlere Führungsebene. In sogenannten "Customized Programs"schneidet IESE seine Management-Schulungen direkt auf das Unternehmenzu. Seit über 60 Jahren sind Harvard und IESE Partner.Pressekontakt:Markus KurzPressesprecher IESE Business School Münchenmk Public Relations - Mobiltel. +49 172 812 4378 - E-MailMarkus.Kurz@mkpr.infoOriginal-Content von: IESE Business School, übermittelt durch news aktuell