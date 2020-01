Erster Eurojackpot-Großgewinn des Jahres geht in die Eifel (FOTO)

Koblenz (ots) - Mit nur 14,50 Euro Einsatz hat ein Spielteilnehmer aus der Eifelam Freitagabend in der Lotterie Eurojackpot über 618.000 Euro gewonnen. Das istder erste Großgewinn, der im noch jungen Jahr in dieser Lotterie in Deutschlanderzielt wurde.Der Glückspilz aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich hatte die fünf richtigenZahlen 6, 27, 30, 35 und 41 sowie eine richtige Eurozahl 5 im zweiten Kästchenangekreuzt. Damit sicherte er sich die Gewinnklasse 2, die er sich mit zweiweiteren Spielteilnehmern aus Norwegen und der Slowakei teilt. Jeder derGewinner erhält dafür genau 618.829,60 Euro. Zum Jackpot in Höhe von rund 30Millionen fehlte die zweite richtige Eurozahl.Da der Eifeler seinen Tipp ohne Kundenkarte ins Spiel gegeben hat, muss sich derGlückspilz nun bei der LOTTO Rheinland-Pfalz GmbH in Koblenz melden, um seinenGewinn geltend zu machen."Wir gratulieren dem Gewinner sehr herzlich", sagt der rheinland-pfälzischeLOTTO-Geschäftsführer Jürgen Häfner: "Nach der Neujahrs-Million, die bereits am1. Januar einen Tipper aus dem Westerwald zum Millionär gemacht hat, geht dierheinland-pfälzische Gewinnerserie nun mit dem Eurojackpot in der Eifel weiter.So fängt das Jahr direkt gut an."Da kein Tipper den Jackpot geknackt hat, steht der Gewinnbetrag in der höchstenKlasse Eurojackpot am kommenden Freitag bei 40 Millionen Euro. Mitmachen bei derLotterie können Spieler aus 18 europäischen Ländern. Die Wahrscheinlichkeit aufden Hauptgewinn liegt bei 1 zu 95 Millionen. Dazu müssen fünf aus 50 sowie zweiaus zehn Zahlen richtig getippt werden.Pressekontakt:Clemens BuchPressesprecherLotto Rheinland-Pfalz GmbHFerdinand-Sauerbruch-Straße 256073 KoblenzTelefon: 0261 9438-2154Fax: 0261 9438-6619mailto:clemens.buch@lotto-rlp.dehttp://www.lotto-rlp.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66692/4483575OTS: Lotto Rheinland-Pfalz GmbHOriginal-Content von: Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, übermittelt durch news aktuell