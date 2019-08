Erster Erfolg gegen Heidelberger Lebensversicherung AG bei einer classic Rentenversicherung aus 2006

--------------------------------------------------------------Jetzt handelnhttp://ots.de/EtMOks--------------------------------------------------------------Bremen (ots) - Nachdem die Landgerichte bei denWiderspruchsbelehrungen der Heidelberger Lebensversicherung AG ab2002 bislang davon ausgegangen sind, dass die Belehrungen korrektsind, hat nunmehr der 12. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Karlsruhefür eine bestpartner classic Rentenversicherung in einemVerhandlungstermin am 06. August 2019 deutlich gemacht, dass es denerklärten Widerspruch für wirksam erachtet. Die HeidelbergerLebensversicherung AG hat daraufhin die Ansprüche anerkannt (OLGKarlsruhe, Teil-Anerkenntnisurteil vom 16.08.2019).Der Kläger aus Mannheim hatte im Dezember 2006 eine bestpartnerClassic Basisrente bei der Heidelberger Lebensversicherung AGabgeschlossen und in diesen Vertrag mehr als 100.000,00 Euroeinbezahlt. Nach dem erklärten Widerspruch im Jahr 2017 wurden demKläger nunmehr mit Teil-Anerkenntnisurteil 109.900,00 Euro zuzüglichZinsen zugesprochen und die Beklagte verurteilt, dem Kläger auf derersten Stufe der Stufenklage Auskunft über die jeweils monatlich andie beteiligten Lebensversicherungsgesellschaften weitergeleitetenVersicherungsprämien und die investierten Sparanteile zu erteilen.Die Auskunftserteilung ist erforderlich, um den Anspruch des Klägersauf Nutzungsersatz ermitteln zu können. Weiter wurde festgestellt,dass die Widerspruchserklärung des Klägers vom 19.02.2017 wirksam istund zwischen den Parteien ein Rückabwicklungsverhältnis nach den §§812 ff. BGB besteht.Der 12. Zivilsenat des OLG Karlsruhe folgte in der mündlichenVerhandlung der Argumentation von HAHN Rechtsanwälte, dass dieWiderspruchsbelehrung in dem Vertrag der HeidelbergerLebensversicherung AG vom 21. Dezember 2006 fehlerhaft ist und dieVerbraucherinformationen unvollständig sind."Mit diesem Verfahren ist ein Kläger erstmalig, soweitersichtlich, mit der Rückabwicklung eines HeidelbergerLebensversicherungsvertrages aus dem Jahr 2006 durchgedrungen", soFachanwältin Dr. Petra Brockmann von HAHN Rechtsanwälte, die dasVerfahren geführt hat. "Das Verfahren hat grundlegende Bedeutung undist richtungsweisend für vergleichbare Fälle. Versicherungsnehmerkönnen nunmehr auch auf eine erfolgreiche Durchsetzung ihrerAnsprüche hoffen", so Fachanwältin Brockmann weiter.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRAin Dr. Petra BrockmannMarcusallee 3828359 BremenFon: +49-421-246850Fax: +49-421-2468511E-Mail: brockmann@hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell