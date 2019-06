Erster E-Bus-Betriebshof Deutschlands steuert Flotte mit PSItraffic / Hamburger Hochbahn AG nimmt Betriebshof-Management-System für emissionsfreie Fahrzeuge in Betrieb

Berlin (ots) - Im Rahmen der Einführung emissionsfreier Busse hatdie Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN) den ersten, komplett aufE-Mobilität ausgelegten Busbetriebshof in Deutschland eröffnet. Erwird perspektivisch über die erforderliche Ladetechnik undStromversorgung für 240 Busse verfügen. DasBetriebshof-Management-System PSItraffic/BMS der PSI Transcom GmbH,das seit 2014 die Abläufe in den sechs Busbetriebshöfen der HOCHBAHNautomatisiert steuert, wurde dafür um ein Modul für das Lade- undLastmanagement der Busse sowie um Fahrzeugmanagement-relevanteFunktionen erweitert. Dieses wurde nun im neuen E-Bus-BetriebshofAlsterdorf erfolgreich in Betrieb genommen. Zukünftig wird es dieAbläufe in den E-Bus-Betriebshöfen im gesamten Stadtgebiet steuern.Bis zum vollständigen E-Bus-Betrieb sorgt es im Parallelbetriebfür Diesel- und Elektrobusse dafür, dass die erforderliche AnzahlFahrzeuge betankt oder geladen zur Verfügung stehen und die Fahrer -auch unter Einbeziehung ihrer Dienstpläne - disponiert sind. Derhierfür eingesetzte Dispositionskern basiert auf der PSI-eigenenOptimierungssoftware Qualicision, die anhand betrieblicherRandbedingungen sekundenschnell Lösungen ermittelt.Das E-BMS überprüft laufend, welche Fahrzeuge auf dem Betriebshofnach wie vielen Minuten Ladezeit am besten zu welchen Umläufenpassen. Dadurch müssen nicht alle Elektrofahrzeuge gleichzeitig,permanent oder vollständig geladen werden. Das Lastmanagementkontrolliert den gesamten Energiebedarf und überwacht bzw. steuertdie Ladeleistungen der einzelnen Ladegeräte. Dies spart Kosten beimAusbau des Stromnetzes und garantiert einen stabilen ÖPNV-Betrieb.Das System ist auch für einen möglichen Mischbetrieb von elektro- undwasserstoffbetriebenen Fahrzeugen ausgelegt.Die Hamburger Hochbahn AG ist mit vier U-Bahn-Linien, mit 250U-Bahn-Fahrzeugen, 110 Bus-Linien, knapp 1000 Bussen und täglich ca.1,2 Million Fahrgästen das zweitgrößte NahverkehrsunternehmenDeutschlands.Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigenerSoftwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie-und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel,Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung,Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter.www.psi.dePressekontakt:PSI Software AGBozana MatejcekKonzernpressereferentinDircksenstraße 42-4410178 BerlinDeutschlandTel. +49 30 2801-2762Fax +49 30 2801-1000E-Mail: bmatejcek@psi.deOriginal-Content von: PSI AG, übermittelt durch news aktuell