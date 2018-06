Erster Digital Health Accelerator in München: Start-ups präsentieren Ergebnisse der erfolgreichen Pilotphase (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Penzberg (ots) -- Roche hat den ersten Accelerator für Digital Health Start-ups inMünchen initiiert.- Fünf deutsche und internationale Start-ups nahmen an derPilotphase, dem "Batch Zero", im WERK1 teil und haben vonFebruar bis Juni 2018 mit Roche an konkreten Projektengearbeitet.- Im Rahmen des Demo Day am 7. Juni präsentieren die Start-upsihre finalen Ergebnisse vor Investoren und weiteren relevantenStakeholdern.- Aufgrund des sehr guten Verlaufs der Pilotphase wird Roche dieIdee des Digital Health Accelerator in München fortführen.Mit dem heutigen Demo Day endet die Pilotphase des ersten DigitalHealth Accelerator in München. Im Februar 2018 hatte Roche mit demStandort Penzberg den Accelerator initiiert, um neues Denken,gegenseitiges Lernen und einen offenen Austausch zwischen Industrieund Digital Health Start-ups zu fördern. Damit stärkt Roche denInnovationsstandort München und treibt die Digitalisierung desGesundheitswesens weiter voran. Als Kooperationspartner bietet dasdigitale Gründerzentrum WERK1 mit seiner Infrastruktur, Büroflächen,Workshops, Vorträgen und seinem etablierten lokalen Netzwerk einideales Arbeitsumfeld für die beteiligten Start-ups. Der Acceleratorbaut auf das von Roche initiierte Future X Healthcare (FXH) Eventauf, das im November 2017 mit mehr als 300 Teilnehmern erstmals unterdem Motto "Making Data Meaningful" in München stattfand.Fünf Digital Health Start-ups beim "Batch Zero"Fünf deutsche und internationale Digital Health Start-ups warenTeilnehmer an der Pilotphase, dem "Batch Zero": Die beiden Finalistendes FXH Start-up Awards 2017 FibriCheck (Belgien) und StethoMe(Polen) sowie inveox (Deutschland), Medicus AI (Österreich) undSagivTech (Israel). Von Februar bis Juni 2018 haben die Start-upsgemeinsam mit Roche in den Räumlichkeiten des WERK1 an konkretenPilotprojekten gearbeitet. Darüber hinaus wurden sie mit Workshops,Coachings und Business Know-how durch Roche Mentoren und externeExperten individuell und maßgeschneidert unterstützt.Dazu Verena Kretschmann, Head of European Operations von MedicusAI: "Wir bieten mit Medicus eine intelligente Software, dieGesundheitsdaten ganzheitlich analysiert und auswertet. Damit könnenz.B. Diagnostiklabore patientenfreundliche Laborbefunde erstellen,die den Patienten bei gesundheitsrelevanten Entscheidungen helfen.Unser Roche Mentor hat mit uns konkret am Thema Market Accessgearbeitet und uns mit wichtigen Ansprechpartnern aus dem Vertriebvernetzt. So konnten wir u.a. Vertriebsmitarbeiter von Roche aufKundentermine begleiten, um Medicus vorzustellen. Zudem haben wirspannende Einblicke und Kontakte für die Weiterentwicklung unsererSoftware erhalten. Uns hat diese Zusammenarbeit unglaublichgeholfen."Abschluss einer erfolgreichen Pilotphase mit dem "Demo Day"Im Rahmen des Demo Day, der den erfolgreichen Abschluss des "BatchZero" markiert, präsentieren die teilnehmenden Start-ups heute ihrefinalen Ergebnisse vor Investoren und weiteren Stakeholdern. Auch imAnschluss bleibt Roche mit den fünf Start-ups über mögliche weitereFormen der Zusammenarbeit im Austausch - dazu zählen gemeinsameForschungsprojekte, Kooperationen, Mentoren-Programme bis hin zuAnteilsübernahmen."Wir haben mit dem Digital Health Accelerator Neuland betreten undfreuen uns umso mehr über den erfolgreichen Verlauf der Pilotphase.Hierfür möchte ich mich bei den teilnehmenden Start-ups und unserenKooperationspartnern bedanken", sagt Dr. Ursula Redeker, Sprecherinder Geschäftsführung der Roche Diagnostics GmbH. "Ich denke, dass wirdie Start-ups individuell und zielgerichtet bei der Weiterentwicklungihrer Geschäftsmodelle unterstützen konnten. Und auch wir haben vielgelernt - besonders von der Kreativität und Dynamik, mit der uns dieTeilnehmer begeistert und inspiriert haben. Wir sehen hier zahlreicheAnknüpfungspunkte für eine weitere Zusammenarbeit in der Zukunft."Aufgrund der erfolgreichen Pilotphase wird Roche die Idee desDigital Health Accelerator fortführen. Dieser ist auf mehrere Jahreausgelegt, richtet sich an Start-ups weltweit und wird im Septembermit dem "Batch One" in München in die nächste Runde gehen.Über RocheRoche ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in derErforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika und istdarauf fokussiert, Menschen durch wissenschaftlichen Fortschritt einbesseres, längeres Leben zu ermöglichen. Dank der Kombination vonPharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in derpersonalisierten Medizin - einer Strategie mit dem Ziel, jederPatientin und jedem Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen zulassen.Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mitdifferenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie,Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen desZentralnervensystems. Roche ist auch der bedeutendste Anbieter vonIn-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionierim Diabetesmanagement.Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, umKrankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln, und leisteteinen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. ZumZiel des Unternehmens gehört es, durch Kooperationen mit allenrelevanten Partnern den Zugang von Patientinnen und Patienten zumedizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste derunentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehenheute 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettendeAntibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurdeRoche zudem bereits das achte Jahr in Folge als das nachhaltigsteUnternehmen innerhalb der Pharma-, Biotechnologie- undLife-Sciences-Branche im Dow Jones Sustainability Index.Die Roche-Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist in über 100Ländern tätig und beschäftigte 2017 weltweit über 94.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2017 investierte Roche CHF10,4 Milliarden in Forschung und Entwicklung und erzielte einenUmsatz von CHF 53,3 Milliarden. Genentech in den USA gehörtvollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von ChugaiPharmaceutical, Japan. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschlandrund 15.900 Mitarbeitende. Original-Content von: Roche Diagnostics GmbH, übermittelt durch news aktuell