Erster Dieselskandal-Fall vor dem BGH: Das müssen VW-Halter nun wissen

Potsdam (ots) - Im Juni 2019 erstritt die Rechtsanwaltskanzlei Goldenstein &Partner das deutschlandweit erste stattgegebene Urteil eines deutschenOberlandesgerichts (OLG) gegen Volkswagen. Ab dem 5. Mai 2020 wird dieser Fallnun vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verhandelt. Es ist die ersteBGH-Verhandlung im Abgasskandal. Ein Urteil der obersten juristischen Instanz inDeutschland wird für sämtliche Gerichte im Land eine Signalwirkung haben. DerRechtsanwalt Claus Goldenstein, Inhaber der Kanzlei Goldenstein & Partner,erklärt, was betroffene VW-Halter nun wissen müssen:"Im Juni 2019 haben wir für einen unserer Mandanten das deutschlandweit ersteUrteil eines Oberlandesgerichts im Abgasskandal gegen Volkswagen erwirkt. DasUrteil war wegweisend, denn seitdem urteilen nahezu alle Gerichte in Deutschlandverbraucherfreundlich in der Sache. Ab dem 5. Mai 2020 wird der Fall nun vor demBundesgerichtshof in Karlsruhe verhandelt. Ein Urteil des BGH wird fürbetroffene Verbraucher in Deutschland endgültig für Rechtssicherheit sorgen undwir sind guter Dinge, dass auch der BGH unserem Mandanten - und somitVerbrauchern in ganz Deutschland - eine Entschädigung zusprechen wird.Betroffene VW-Halter, die ihre Rechte bislang noch nicht durchgesetzt haben,müssen sich jedoch beeilen: Zwar wird ein BGH-Urteil die Schuldfrage imAbgasskandal ein für alle Mal klären, doch für viele Verbraucher könnte es dannbereits zu spät sein. Ab dem dem 31.12.2019 tritt nämlich die ersteVerjährungsfrist im Abgasskandal ein. Deshalb hat Volkwagen die bisherigenProzesse bewusst hinausgezögert, um ein entsprechendes Urteil im Jahr 2019 zuverhindern - und somit einen Nachahmereffekt.Betroffene Fahrzeughalter müssen sich beeilen: Verjährung tritt am 31.12.2019einIm Fall von Betrug oder sittenwidriger Schädigung gilt eine Verjährungsfrist vondrei Jahren ab Kenntnis der geschädigten Personen. Da Volkswagen seine Kunden2016 über Rückruf der betroffenen Fahrzeuge informierte, geht die absoluteMehrheit der Experten davon aus, dass eine Verjährung am 31.12.2019 in Krafttritt. Wer seinen Rechtsanspruch nicht bis dahin anmeldet, verschenkt diesen -und damit die Chance auf Gerechtigkeit sowie eine Entschädigung, die über demMarktwert des Fahrzeuges liegt.Wir von Goldenstein & Partner zählen zu den führenden Kanzleien im Abgasskandalund betreuen aktuell mehr als 17.800 Mandanten in der Sache. Im Gegensatz zuanderen Kanzleien, nehmen wir noch bis zum 30.12.2019 Mandate im Abgasskandal anund setzen für betroffene Fahrzeughalter Entschädigungen durch."Diese Rechte haben Abgasskandal-OpferVom Abgasskandal betroffene Fahrzeughalter können die Auszahlung desvollständigen Kaufpreises ihres Fahrzeuges bei dem jeweiligen Hersteller geltendmachen und ihr Auto dafür zurückgeben. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit,das Fahrzeug weiterzunutzen und einen Teil des Kaufpreises als Entschädigung zuerstreiten. Auf www.goldenstein-partner.de können Autobesitzer ihren möglichenAnspruch kostenfrei prüfen lassen.Über Goldenstein & PartnerGoldenstein & Partner ist eine der führenden deutschen Rechtsanwaltskanzleien imAbgasskandal. Die Kanzlei vertritt insgesamt mehr als 17.800 Mandanten imAbgasskandal und hat unter anderem das erste klagestattgebende Urteil gegen VWan einem deutschen Oberlandesgericht erwirkt. Auf www.goldenstein-partner.dekönnen geschädigte Kunden deutscher Autobauer kostenfrei prüfen, ob sie Anspruchauf eine finanzielle Entschädigung haben und die Kanzlei mit der Durchsetzungihrer Rechte beauftragen. Goldenstein & Partner hat seinen Sitz in Potsdam undbeschäftigt derzeit mehr als 60 Mitarbeiter. Die Kanzlei wird von demRechtsanwalt Claus Goldenstein geleitet.Pressekontakt:Pressekontakt: Nils Leidloff | nils.leidloff@tonka-pr.com |+49.30.4036476.07Original-Content von: Goldenstein & Partner - Rechtsanwälte & Steuerberater, übermittelt durch news aktuell