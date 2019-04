Erster Deutscher Hanf Aktienfonds beendet Q1 erfolgreich

Hamburg (ots) - Am 3.12.2018 ist der ws-hc-Fonds - Hanf IndustrieAktien Global (WKN:A2N84J / ISIN: LI0443398271) erfolgreich aufgelegtworden und spiegelt die positive Wertentwicklung derCannabis-Industrie wider.Anleger können damit erstmals in einem aktiv gemanagten und inDeutschland zugelassenen Aktienfonds an der schnell wachsendenHanf-Industrie partizipieren.Das Portfolio beinhaltet 30 ausgewählte Unternehmen aus dergesamten Wertschöpfungskette der Hanf Industrie: Anbau, Patente +Lizenzen, Forschung, Technologie, Distribution und Pharmazie. Dergeographische Schwerpunkt liegt in Nordamerika.Fortlaufend wird dabei ein Aktien-Universum von mehr als 100 derstärksten internationalen Hanf-Unternehmen analysiert und nachKriterien wie u.a. Marktkapitalisierung, Fundamental- und technischenAnalysen, Management-Board, Strategie, Infrastruktur etc, bewertet.Auszug des aktuellen Portfolios (Stand 01.04.2019):Aurora 4,01%Canntrust Holdings Inc. 3,45%Canopy Growth 3,19%Charlotte's Web Holding 4,52%Cronos Group 3,61%CV Science Inc. 3,56%GW Parmaceuticals 3,61%Hempco Food & Fiber 2,93%HEXO Corp. 3,90%iAnthus Capital Holdings Inc. 3,44%Innovativ Industrial Properties 3,91%Neptun Wellness 3,00%OrganiGram Holdings 4,02%The Supreme Cannabis Company 3,50%Village Farms International 5,07%Daniel Stehr, Geschäftsführer der ws-hc, kommentiert: "Wir sindüberwältigt über die kontinuierliche Wertbildung unserer Anleger, fürderen Vertrauen ich mich ausdrücklich bedanke."Das Team der ws-hc Werkhausen & Stehr Hanf Consulting UG istInitiator und Advisor des Fonds. Diese Gesellschaft arbeitet mit BN &Partners Capital AG zusammen, welche als Anlageberater im Fonds undHaftungsdach für ws-hc Werkhausen & Stehr Hanf Consulting UGfungiert.Name: ws-hc Fonds - Hanf Industrie Aktien GlobalWKN: A2N84J / ISIN: LI0443398271Bloomberg-Ticker: HANFEURGebühren: 1,65% (Vermögensverwaltung, Risikomanagement und Vertrieb),zzgl. weitere Gebühren gemäss FondsprospektPerformance Fee: Hurdle Rate 6%, dann 20% Performance Fee inVerbindung mit High WatermarkWeitere Infos: www.ws-hc.deInformationsstelle in Deutschland:Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstrasse 24, D-60311Frankfurt am MainZahlstelle Österreich:Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1,A-1100 WienPartner:Baader Bank AGBN & Partners Capital AGErnst & Young AGIFM Independent Fund Management AGLiechtensteinische Landesbank AGFondsDISCOUNT.de (wallstreet:online capital AG)wallstreet:online AGDaniel Stehr - Geschäftsführerws-hc Werkhausen & Stehr Hanf Consulting UG (haftungsbeschränkt)Friedensallee 3822765 HamburgMail: info@ws-hc.deTelefon: +49 40 6077549-0Web: www.ws-hc.deDie Anlageberatung nach §1 Abs. 1a Nr. 1a KWG und dieAnlagevermittlung nach § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG erfolgen im Auftrag, imNamen, für Rechnung und unter Haftung des dafür verantwortlichenHaftungsträgers BN & Partner Capital AG, Steinstraße 33, 50374Erftstadt, nach § 2 Abs. 10 KWG. NB & Partners Capital AG besitzt fürdie vorgenannten Finanzdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnisder Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß §32 KWG.Pressekontakt:Daniel Stehr - Geschäftsführerws-hc Werkhausen & Stehr Hanf Consulting UG (haftungsbeschränkt)Friedensallee 3822765 HamburgMail: info@ws-hc.deTelefon: +49 40 6077549-0Web: www.ws-hc.deOriginal-Content von: ws-hc Werkhausen & Stehr Hanf Consulting UG, übermittelt durch news aktuell