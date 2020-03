Erster Coronavirusfall in OWL Weckruf Jörg Rinne

Bielefeld (ots) - Exakt 36 Tage nach dem ersten bestätigten Covid-19-Fall inDeutschland hat das sich weltweit verbreitende Coronavirus Ostwestfalen-Lippeerreicht. Experten sind über die Infektion im Kreis Gütersloh nicht überraschtund auch wir sollten angesichts der nun näherrückenden Erkrankungen nicht inPanik verfallen. Natürlich müssen wir aufmerksam sein. Die Absage von vielenGroßveranstaltungen wie Messen oder Meetings trägt dem Schutzbedürfnis vielerMenschen Rechnung, die aus beruflichen Gründen nicht frei wählen können, ob sieMassenansammlungen - speziell in geschlossenen Räumen - meiden.Selbstverständlich sollten wir auf unsere Hygiene achten und geeigneteVorsichtsmaßnahmen im alltäglichen Umgang mit unseren Arbeitskollegen, Freundenund Bekannten treffen. Aber wir sollten auch einen gesunden Pragmatismus waltenlassen. Hamsterkäufe von Mehl, Nudeln oder Toilettenpapier, wie wir es amvergangenen Wochenende in so manchen Supermärkten beobachten konnten, stehen inkeinem Verhältnis zur aktuellen Gefährdungslage. Die Infektionswelle scheintnach derzeitigem Erkenntnisstand beherrschbar - von Behörden und Medizinern.Allerdings macht sie auch deutlich, welche Schwachstellen unser System aufweist.Dabei geht es nicht nur um fehlende Schutzkleidung, was die Arbeit inKrankenhäusern, Praxen und Laboren erschwert. Vielmehr reißen globaleLieferketten ab, die zunächst das produzierende Gewerbe und dann die Verbrauchertreffen. Auf ein neues Smartphone können wir sicherlich die eine oder andereWoche verzichten. Doch was ist zum Beispiel mit lebenswichtigen oder-erhaltenden Medikamenten? Die Lage ist deshalb eher ein Weckruf, uns nicht zukommod einzurichten und unsere Vorsorgemaßnahmen zu verstärken. Denn das nächsteVirus kommt ganz bestimmt.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65487/4538064OTS: Neue Westfälische (Bielefeld)Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell