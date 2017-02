Erster Comedy Roast in Deutschland: Hella von Sinnen & Verona Pooth liefern sich verbalen Schlagabtausch in alter Indianertradition (FOTO)

Hamburg (ots) -- Anlass für den Showdown war die Rückkehr des Kult-Eises BraunerBärKomikerin Hella von Sinnen und Moderatorin Verona Pooth haben sichgestern Abend beim ersten deutschen Comedy Roast einen verbalenSchlagabtausch geliefert. Anlass für das Wortgefecht war die Rückkehrdes Langnese Kult-Eises Brauner Bär. Der Häuptling, der dem Eisseinen Namen gibt, hat kurz vor der heißen Karnevalszeit Deutschlandswohl meist verfeindete Städte zusammengebracht, damit sie ihrenuralten Zwist von Angesicht zu Angesicht austragen können. VieleProminente waren der Einladung gefolgt und duellierten sich aufneutralem Boden unter Aufsicht des Roast Masters Ross Antony. Diewichtigste Botschaft des Häuptlings an dem Abend wurde nach einerStunde der Auseinandersetzung deutlich: Unterschiede zu zelebrierenmacht mehr Spaß, als den Feind zu meiden. Und genau deshalb begrubBrauner Bär am Ende der Veranstaltung gemeinsam mit vielen anderenProminenten wie Cathy Hummels, Pietro Lombardi und Sarah Knappik dasKriegsbeil.Köln vs. Düsseldorf - zwei Stämme, die seit jeher verfeindet sind,wollten kurz vor Karneval endlich von Angesicht zu Angesicht dieFronten klären. Auf neutralem Boden in Neuss forderten sich heuteAbend einige prominente Krieger heraus und lieferten sich beim erstendeutschen Comedy Roast einen Showdown. Hella von Sinnen ging dabeifür die Kölner an den Start. Denn wer könnte besser als die Komikerindaran erinnern, dass gerade in der heutigen Zeit Unterschiedegefeiert werden sollten. Für die Düsseldorfer trat Moderatorin VeronaPooth an. Beide Frauen überzeugten mit einem starkenKopf-an-Kopf-Rennen und fuhren harte Bandagen auf, um die Ehre ihresjeweiligen Heimatstamms zu verteidigen. So machten sie sich überKölsch und Alt lustig, kritisierten den Modegeschmack der jeweilsanderen Stadt oder diskutierten die Unterschiede des Kölner undDüsseldorfer Karnevals. In einer weiteren Runde traten die RadiostarsOlli Briesch und Michael Imhof gegeneinander an - vor allem bekanntfür die Einslive O-Ton-Charts-Show. Moderator Ross Antony achtete alsRoast Master darauf, dass jeder Teilnehmer gleichermaßen zu Wort kamund seine Meinung sagen konnte.Auch 2017 mit dem legendären KaramellkernKeine Sorge, das Kriegsbeil konnte am Ende des Roasts vorerstbegraben werden. Für diese Aufgabe kam Häuptling Brauner Bärhöchstpersönlich als Friedensstifter vorbei und zeigte, dass eswichtig ist, Unterschiede und andere Meinungen zu feiern. ImAnschluss rauchten die Vertreter der Stämme zwar keineFriedenspfeife, sondern genossen stattdessen gemeinsam das Kult-Eis.Dabei entdeckten sie, dass sie eine Sache auf jeden Fall verbindet:die Begeisterung für Brauner Bär. "Dieses Eis ist einfach Kult undich habe es früher schon geliebt. Höchste Zeit, dass der Häuptlingendlich wieder die Eistruhe erobert", schwärmte Hella von Sinnen.Auch bei Verona Pooth kam Brauner Bär gut an: "Die knackige Glasurund der leckere Karamellkern - eine Kombination, bei der ich einfachnicht widerstehen kann."Prominente Fans feiern die Rückkehr von Brauner BärDie Beilegung der historischen Fehde und die anschließendeComeback-Party samt exklusiver Brauner Bär-Verkostung wollten sichzahlreiche Prominente nicht entgehen lassen. Denn wie viele andereEis-Fans in Deutschland haben sie die Rückkehr desLangnese-Klassikers lange herbei gesehnt. So waren etwa dieModeratorin Cathy Hummels, Sänger Pietro Lombardi, SchauspielerinIsabell Horn, Moderatorin Gülcan Kamps und Model Sarah Knappik mitvon der Partie, um die Glasur und den legendären Karamellkern zutesten.Kult-Eis, das glücklich machtLiebhaber des Klassikers haben die Rückkehr von Brauner Bär langeherbei gesehnt. Jetzt erfüllt Langnese ihnen diesen Wunsch. "Fanshaben uns immer wieder gefragt, ob Brauner Bär bald wieder in derEistruhe liegt", sagt Carina Holzhüter, Brand Manager Ice Cream DACHMasterbrand von Unilever. "Das haben wir uns zu Herzen genommen undihn aus den ewigen Eisgründen zurückkehren lassen." Mit dem Revivaldes Kult-Eises möchte Langnese Kindheitserinnerungen wecken undseinen Konsumenten ein Lächeln ins Gesicht zaubern - denn dasverbindet. "Gerade in Zeiten, in denen so viel passiert wie heute,ist das unglaublich wichtig", sagt Holzhüter. "Wir von Langneseglauben, dass unsere Welt so bunt und vielfältig ist wie unsereEiskarte. Brauner Bär ist quasi unser liebenswürdiger Krieger füreine bunte, inklusive Welt. Indem er heute Abend zwei seit jeherverfeindete Stämme näher zusammengebracht hat, hat er unter Beweisgestellt, wie gut das funktioniert."Über Langnese:Langnese gehört zur Unilever Deutschland GmbH und ist Marktführerim deutschen Speiseeismarkt (Nielsen Market Track, November 2016) -mit Erfolgsmarken wie Magnum, Cornetto, Solero, Nogger undCremissimo. Das Sortiment reicht von Impulseis und Multipackungenüber Desserteis bis zu Portioniereis, Gastronomieware und deminnovativen Softeis-System Cornetto Soft. Bereits seit 1935, als der Hamburger Kaufmann Karl Seyferth das erste Eis am Stiel auf den deutschen Markt gebracht hat, begeistert Langnese Eis-Fans in Deutschland.