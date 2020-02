Erster CDU-Politiker wirbt für Spahn als Parteichef

Saarbrücken (ots) - In der CDU gibt es die erste Stimme, die sich offen fürGesundheitsminister Jens Spahn als künftigen Parteivorsitzenden undKanzlerkandidaten stark macht. Das Mitglied der Jungen Gruppe derUnionsfraktion, Nikolas Löbel, sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Freitag), seinePartei müsse jetzt eine Antwort auf die Fragen von Morgen geben. "Und für diesenGenerationenwechsel, für Aufbruch und Erneuerung steht Jens Spahn."Zugleich betonte Löbel, die CDU befände sich "in der tiefsten Vertrauenskriseunserer Geschichte. Da kann uns niemand alleine herausführen, sondern es brauchtjetzt eine Mannschaft." Ein solches Team müssten daher alle Kandidaten bilden:"Laschet, Merz und vor allen Dingen Jens Spahn", so Löbel.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/57706/4519492OTS: Saarbrücker ZeitungOriginal-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell