Erster Bürgerdialog nach Beginn der rot-roten Regierungskrise in Brandenburg (FOTO)

Potsdam (ots) -Rot-Rot füllt Sommerloch mit Einblicken in den Zerfallsprozess derPotsdamer Koalition. Während SPD und Linke Ferien machen, sucht dieAfD-Fraktion das Gespräch mit den Bürgern.SPD-Minister Schröter glaubt mehr tun zu müssen für die Sicherheitder Brandenburger und schreibt gar nicht so abwegige Maßnahmen in denEntwurf für ein neues Polizeigesetz. Die Linken lehnen alles sofortab und der linke Finanzminister lässt den Entwurf des Gesetzes ausdem Internet löschen. Die Bürger sollen gar nicht erst sehen, wiesehr die Forderungen der AfD inzwischen auch das Denken und Handelndes Innenministers beeinflussen. Sieht so verantwortungsvollesHandeln im Sinne der Menschen in Brandenburg aus?Das wird nur eine Frage sein, die der Fraktionsvorsitzende der AfDim Landtag Brandenburg, Andreas Kalbitz, zusammen mit demParlamentarischen Fraktionsgeschäftsführer Andreas Galau und demAfD-Abgeordneten Rainer van Raemdonck morgen in dessen Wahlkreis mitden Bürgern diskutieren wird. Während alle anderen Fraktionen aufUrlaubssparflamme mit personeller Notbesetzung arbeiten, ist die AfDpräsent und im Land unterwegs - nicht nur mit ihrerPro-Diesel-Kampagne "Ein Herz für den Diesel. Kein Diesel istillegal".http://diesel-garantie.de/Andreas Kalbitz: "Die Probleme in Deutschland und in Brandenburgsind einfach zu gravierend, um mal sechs Wochen Sommerurlaub zumachen, wie sich das andere leisten. Unsere Fraktion ist jeden Tagbei den Menschen vor Ort: Wir hören uns bei unserer Diesel-Kampagnean, wie die Behörden in Brandenburg inzwischen gezielt Jagd aufeinzelne Diesel-Fahrer machen, denen die Autos zwangsstillgelegtwerden sollen. Wir reden mit Handwerkern, die zittern, weil siebefürchten, dass die neu gekaufte Diesel-Flotte bald nicht einmalmehr Schrottwert hat - und wir setzen auch im Sommer unsere bewährtenBürgerdialoge fort. Für uns sind gerade die Gespräche mit den Bürgernbesonders wichtig: Denn wer sich wie die Woidke-Truppe imElfenbeinturm oder eben auch im Potsdamer Marmorschloss versteckt,wird nie Politik für die Menschen machen können. Dafür müssen wirschon rausgehen und im persönlichen Gespräch herausfinden, was gutläuft, was besser laufen könnte und was gar nicht geht. Deshalb ladeich alle - Bürger, Freunde und Kritiker der AfD zur Teilnahme anunserem nächsten Bürgerdialog ein."Bürgerdialog der AfD Fraktion im Landtag Brandenburg: 18. Juli2018, 19:30 Uhr, Tanzschule Allround, Wilmsstr. 43-45, 14624Dallgow-DöberitzPressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deSoziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell