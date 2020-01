Erster AI Art Hackathon in Riad will kreatives, durch künstliche Intelligenz unterstütztes Potenzial der Menschen ausloten

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Der AI Artathon, eine Global AISummit-Initiative, bringt lokale und globale Teilnehmer zusammen, um KI-Kunst inSaudi-Arabien zu schaffenDer erstmalig stattfindende AI Art Hackathon hat am Samstag, den 25. Januar, inRiad nach einem von intensivem Wettbewerb geprägten Wochenende seine ersteFinalrunde erreicht.Der AI Artathon ist eine Initiative des Global AI Summit, die lokale undinternationale Teams von Künstlern, Designern, Datenwissenschaftlern undKI-Experten dazu aufgerufen hat, mit Mitteln und Techniken der künstlichenIntelligenz neue Kunstwerke zu kreieren.Der Wettbewerb wird von der Saudi Data and Artificial Intelligence Authority,der saudischen Regierungsbehörde für Daten und künstliche Intelligenz, im Rahmendes Global AI Summit organisiert. Der Global AI Summit, der in Riad im März 2020stattfindet, wird wichtige Entscheidungsträger aus Regierung, Wissenschaft,Wirtschaft und Technologie zusammenbringen, um die wesentlichsten Fragen rund umdie KI und deren Einsatz zum Wohle der Menschheit zu diskutieren.Für die Teilnahme am Artathon bewarben sich mehr als 2.000 Teilnehmer aus über50 Ländern, 300 der Bewerber wurden für den Hackathon in Riad ausgewählt.Die Teams waren rund um die Uhr mit der Entwicklung von KI-Kunstprojektenbeschäftigt. Sie erhielten dabei Unterstützung von fachkundigen Mentoren undFachleuten auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, zu denen Luba Elliott,Kuratorin, Künstlerin und Forscherin, die auf künstliche Intelligenz in derKreativwirtschaft spezialisiert ist, sowie Gene Kogan, Künstler undProgrammierer mit besonderem Interesse an autonomen Systemen, kollektiverIntelligenz, generativer Kunst und Informatik, und Celia Bugniot,multidisziplinäre Projektleiterin, Designerin und Künstlerin zählen.20 Teams wurden ausgewählt und gehen nun in die nächste Phase des Wettbewerbs,in der sie an einem zweimonatigen Programm teilnehmen werden, das der Umsetzungder Konzepte in KI-Kunstwerke dient.Die zehn besten künstlerischen Arbeiten werden in einer Ausstellung auf demGlobal AI Summit vom 30. - 31. März gezeigt. Die drei besten Teams teilen sichein Preisgeld in Höhe 500.000 SAR (133.000 USD).Seine Exzellenz Dr. Abdullah Bin Sharaf Al-Ghamdi, President der Saudi Data andArtificial Intelligence Authority (SDAIA), und Vorsitzender desOrganisationskomitees für den Global AI Summit, sagte, der AI Artathon dienedazu, das kreative Potenzial der künstlichen Intelligenz und ihren positivenNutzen für die Menschheit hervorzuheben, ein zentrales Thema des Global AISummit."Es war sehr positiv zu sehen, dass all diese Teilnehmer aus Saudi-Arabien undder ganzen Welt zusammenkommen, um mit Hilfe von künstlicher Intelligenzgemeinsam und kreativ zu arbeiten", erklärte HE Dr. Abdullah. "Ziel des GlobalAI Summit ist es, Regierungs- und Wirtschaftsführer, KI-Experten, Akademiker undInvestoren aus der ganzen Welt zusammenzubringen, damit Saudi-Arabien dieDiskussionen darüber anleiten kann, wie wir alle gemeinsam die Zukunft derkünstlichen Intelligenz gestalten können".Informationen zum Global AI SummitDer Global AI Summit, der im März 2020 in Riad ausgerichtet wird, bringtwichtige Entscheidungsträger aus Regierung und öffentlichem Sektor,Wissenschaft, Industrie und Unternehmenswelt sowie Technologieunternehmen,Investoren, Entrepreneure und Start-ups zusammen, um Diskussionen undZusammenarbeit im Bereich der künstlichen Intelligenz anzustoßen, einschließlichihrer Anwendungen, der Auswirkungen auf die soziale und wirtschaftlicheEntwicklung und der globalen Herausforderungen und Chancen, die durch diekünstliche Intelligenz geschaffen werden. Der Global AI Summit findet am 30. und31. März 2020 im King Abdul Aziz International Conference Center und RitzCarlton Hotel statt.Pressekontakt:media@theGlobalAISummit.comoder:Mark Sutton, Senior ConsultantHill + Knowlton StrategiesM: +971 58 836 7348Mark-r.sutton@hkstrategies.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1082108/Winners_of_the_first_round_of_the_AI_Artathon.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140805/4502937OTS: The Global AI SummitOriginal-Content von: The Global AI Summit, übermittelt durch news aktuell