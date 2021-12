Erste zwei Omikron-Fälle in Litauen nachgewiesen

VILNIUS (dpa-AFX) - Auch in Litauen ist die neuartige Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. "Wir haben zwei laborbestätigte Fälle", sagte Vizegesundheitsministerin Ausra Bilotiene-Motiejuniene am Mittwoch in Vilnius. Demnach seien die beiden Fälle importiert worden. Insgesamt seien in dem baltischen EU-Land vier Personen positiv mit Verdacht auf die als besorgniserregend eingestufte Virusvariante getestet worden, sagte sie der Agentur BNS zufolge.

Mittlerweile sind in etlichen Ländern - darunter auch Deutschland - Fälle der Variante aufgetaucht. Litauen ist nach Lettland das zweite Baltenstaat, in dem die Omikron-Variante nachgewiesen wurde./awe/DP/eas