Das Erste überträgt live Borussia Dortmund - Werder Bremen und Hertha BSC - FC Bayern München

München (ots) - Das Erste präsentiert zwei Topspiele imDFB-Pokal-Achtelfinale. Am Dienstag, 5. Februar 2019, kommt es zumKräftemessen zwischen dem aktuellen Tabellenführer derFußball-Bundesliga Borussia Dortmund und Werder Bremen. Das Ersteberichte live ab 20:15 Uhr aus Dortmund. Im Anschluss folgenumfangreiche Zusammenfassungen der übrigen DFB-Pokal-Begegnungen desTages.Nur einen Tag später, am Mittwoch, 6. Februar 2019, steigt dasnächste Bundesliga -Duell, dieses Mal in der Hauptstadt. Hertha BSCBerlin empfängt den FC Bayern München im Olympiastadion. Für denRekordpokalsieger eine ungewohnt frühe Reise in die Hauptstadt,normalerweise finden sich die Bayern erst zum Finale dort ein. DasErste überträgt das DFB-Pokal-Achtelfinale ab 20:15 Uhr live ausBerlin sowie Zusammenfassungen der weiteren DFB-Pokal-Spiele desTages. Unter anderem dabei ein weiteres Bundesliga-Duell zwischen RBLeipzig und dem VfL Wolfsburg. Der "Sportschau Club" ab 23:30 Uhrbeschließt die Übertragungen vom DFB-Pokal-Achtelfinale im Ersten.Die Sendetermine im Ersten:Dienstag, 5. Februar 201920:15 - 23:30 UhrSportschauDFB-PokalAchtelfinaleBorussia Dortmund - Werder BremenÜbertragung aus DortmundZusammenfassungen der Spiele1. FC Heidenheim - Bayer 04 LeverkusenHamburger SV - 1. FC NürnbergMSV Duisburg - SC PaderbornMittwoch, 6. Februar 201920:15 - 23:30 UhrSportschauDFB-Pokal AchtelfinaleHertha BSC Berlin - FC Bayern MünchenÜbertragung aus BerlinZusammenfassungen der SpieleHolstein Kiel - FC AugsburgRB Leipzig - VfL WolfsburgFC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf23:30 UhrSportschau ClubPressekontakt:Sebastian Mußemann, ARD-SportkoordinationTel.: 089/5900-34999, E-Mail: Sebastian.Mussemann@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell