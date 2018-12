München (ots) - Die geplanten Themen:"Armageddon im Orient" - "ttt" erkundet, wie der Westen im Umgangmit dem Iran und Saudi-Arabien seine Glaubwürdigkeit verliertEin saudi-arabischer Journalist wird in der Botschaft seinesLandes in Ankara ermordet. Jamal Khashoggi war Regierungskritiker.Sein Tod wurde vom saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salmanselbst befohlen - so sagt der amerikanische Geheimdienst CIA. EinSkandal, der um die Welt geht. Der Westen ist empört - dieBundesregierung verhängt einen Exportstopp für Rüstungsgüter nachSaudi-Arabien, der aber unterlaufen wird, und Präsident Donald Trumpmöchte nicht, dass die Ölpreise steigen. Ein groteskes, absurdesSchauspiel, in dem die Menschenrechte immer wieder eine reinrhetorische Rolle spielen. Gleichzeitig erlassen die USA neueSanktionen gegen den Iran, kündigen das erst vor drei Jahrenabgeschlossene Atomabkommen, obwohl die übrigen Mitunterzeichner esbeibehalten wollen - Deutschland, Frankreich, Großbritannien,Russland und China. Der Iran hat nachweislich alle Bestimmungen undAuflagen eingehalten, das in jahrelangen Verhandlungen erzielteAbkommen würde wirtschaftliche Entwicklung und einen Prozess derLiberalisierung im Land möglich machen. Die Kündigung des Abkommensdagegen hat schwerwiegende, destabilisierende Konsequenzen.Nahost-Experte Michael Lüders hat über den irritierenden Umgang desWestens mit diesen zwei Ländern im Nahen Osten ein erhellendes Buchgeschrieben: "Armageddon im Orient". "ttt" hat Michael Lüders inBerlin getroffen und mit ihm über den Krisenherd Naher Ostengesprochen.Außerdem bei "ttt":"re:publica", diesmal in Ghanas Hauptstadt Accra - Die digitaleRevolution in Afrika: "ttt" ist kurz vor Beginn der "re:publica" nachGhana gereist, um gemeinsam mit der Programmplanerin Geraldine deBastion und dem Start-up-Networker Will Senyo das große Potenzial,das in dieser Entwicklung liegt, zu erkunden."A Life in Pictures" - Das sehr persönliche Lebenswerk desFotografen Steve McCurry, ergänzt um Geschichten seiner SchwesterBonnie: "ttt" hat die Geschwister in Mailand getroffen, wo sie "ALife in Pictures" vorstellen.Vom Online-Pranger zum Honeypot - Geniale Aktion des Zentrums fürPolitische Schönheit "Soko Chemnitz": "ttt" spricht mit demAktionskünstler Philipp Ruch.Der Dokumentarfilm "It Must Schwing - Die Blue Note-Story!" - Wiezwei jüdische Deutsche den Jazz bekannt machten: "ttt" hatDokumentarfilmer Eric Friedler beim Doc Festival New York und inHamburg getroffen.Im Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max MoorRedaktion: Edith Lange und Simon Broll (hr)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell