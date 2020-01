München (ots) - Die geplanten Themen:"Unsere asiatische Zukunft""ttt" über Parag Khanna und sein eindrucksvolles Buch über die neuenMachtverhältnisse in der WeltDas 19. Jahrhundert war das europäische, das 20. das amerikanischeJahrhundert - und das 21. wird das asiatische Zeitalter sein, sagtParag Khanna. Der amerikanische Politikwissenschaftler, Publizist undrenommierte Geostratege mit indischen Wurzeln prognostiziert inseinem Buch "Unsere asiatische Zukunft" eine neue, multipolareWeltordnung, in der Asien eine entscheidende Rolle spielt. Nicht nurtechnologisch, sondern auch politisch, wirtschaftlich und kulturellverändere Asien schon längst die Welt rasant. Mehr als 4,5 MilliardenMenschen, die meisten Megacitys, mit der neuen Seidenstraße eingigantisches, weltumspannendes Investitions- und Diplomatieprojekt,zwei Drittel des globalen Wirtschaftswachstums - und noch immerhätten die Europäer keine Vorstellung davon, wie all das ihre Zukunftbeeinflussen werde, so Khanna, der auch einige Jahre in Deutschlandgelebt hat. Asien, das ist für ihn eine vielfältige Megaregion, dievon Australien bis Russland reiche. Multiethnisch, multikulturell undmultireligiös - nicht spannungsfrei, voller Konflikte und auchKriege, aber gleichzeitig in weiten Teilen sehr friedlich undversiert im Umgang mit Unterschieden, so Khanna."ttt" trifft den ständig um die Welt reisenden Parag Khanna in seinemWohnort Singapur und spricht mit ihm über das großeSelbstbewusstsein, mit dem Asien gerade an die Weltspitze drängt. DieSendung kommt am Sonntag, 26. Januar, vom Hessischen Rundfunk (hr)und ist um 23.05 Uhr im Ersten zu sehen; es moderiert Evelyn Fischer.Außerdem bei "ttt":- Warum die Slums von Lesbos die "Schande Europas" sind - DerBestsellerautor Jean Ziegler erhebt schwere Vorwürfe gegen die EU:"ttt" hat den griechischen Fotografen Giorgos Moutafis bei seinerdokumentarischen Arbeit in den Slums auf Lesbos begleitet und mitJean Ziegler darüber gesprochen, warum er vor allem die EU für diederzeitige Situation verantwortlich macht.- Sehnsucht, Sex und Traurigkeit - Lisa Taddeos Aufreger-Buch überweibliches Begehren: "ttt" hat Taddeo in ihrer aktuellen HeimatConnecticut besucht und sich mit ihr über ihr Sensationsdebüt "ThreeWomen - Drei Frauen" unterhalten.- Klagelieder mit Kampfansage - Die Band "Algiers" veröffentlicht ihrneues Album: "ttt" hat die "Algiers" in Berlin getroffen, um überihre Musik zu sprechen und sich von ihnen erklären zu lassen, warumdie Bühne ein letzter Ort der Freiheit ist.Im Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Evelyn FischerRedaktion: Nora Binder und David Gern (hr)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4500846OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell