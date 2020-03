München (ots) - Die geplanten Themen:Das Ende der Welt, wie wir sie kennen? / "ttt" über Corona als Herausforderung und Chance einer globalisierten WeltTausende sind bereits gestorben, es werden wohl noch Tausende folgen - die Corona-Pandemie ist eine weltweite Tragödie. Wenn das Schlimmste vorbei ist, müssen wir uns fragen: Welche Lehren wollen wir ziehen? Wir kommen gar nicht umhin, die Systemfrage zu stellen, das glaubt Slavoj Zizek, Psychoanalytiker und Superstar unter den Philosophen. Denn das Virus wirke auch tödlich auf den globalisierten Kapitalismus, so wie wir ihn seit ein paar Jahrzehnten leben. Vor dem Virus seien wir alle gleich, egal ob arm oder reich, unabhängig von Nationalität und Herkunft. Wir säßen alle im gleichen Boot, sagt Zizek, der selbst im slowenischen Ljubljana in Quarantäne sitzt. Und die Corona-Krise zeige noch etwas: Um Katastrophen wie diese in den Griff zu bekommen, bräuchten wir starke Staaten und starke Staatengemeinschaften - auch hier versage Europa gerade ein weiteres Mal. Daraus könne nur folgen, endlich "eine alternative Gesellschaft zu denken, eine Gesellschaft jenseits der Nationalstaaten, eine Gesellschaft, die sich in globaler Solidarität und Kooperation verwirklicht." Zizek vertritt hier keine linke Außenseiterposition, wenn selbst der französische Präsident Emmanuel Macron in einer Rede verkündet, dass diese Pandemie jetzt schon deutlich gemacht habe, "dass es Güter und Dienstleistungen gibt, die außerhalb der Marktgesetze gestellt werden müssen." Ernährung, Gesundheit und Sicherheit dürften nicht der Privatwirtschaft überlassen werden. Zizek geht es nicht darum, den Kapitalismus abzuschaffen oder die Globalisierung zurückzudrehen, sondern um eine Reorganisation der Weltwirtschaft, die nicht länger "hilflos den Marktmechanismen ausgeliefert" sein dürfe."ttt" hat mit Slavoj Zizek und mit dem Journalisten und stellvertretenden Chefredakteur der Wochenzeitung "Die Zeit", Bernd Ullrich, darüber gesprochen, wie der Corona-Virus den globalen Kapitalismus erschüttert und wie wir die Katastrophe für einen Aufbruch nutzen können, die Welt zum Besseren zu verändern.Außerdem bei "ttt":Adieu Menschlichkeit, adieu Europa - Der fatale Rechtsbruch an den EU-Außengrenzen / Die Europäische Außengrenze ist Schauplatz eines brutalen Abwehrkampfes: Mit Gewalt werden Geflüchtete aus der Türkei zurückgedrängt, mit Tränengas beschossen - es gibt sogar Todesfälle. "ttt" hat mit dem Philosophen Julian Nida-Rümelin und der Journalistin und Nahost-Expertin Kristin Helberg darüber gesprochen, warum es für die westlichen Demokratien entscheidend sein wird, dass sich Europa auf seine Werte besinnt und Verantwortung in der Welt übernimmt.Voll nice - Leif Randts fröhlich-dystopischer Roman "Allegro Pastell" / Den Leipziger Buchpreis 2020 hat Leif Randt dann doch nicht bekommen. Grämen muss er sich deswegen nicht, wird sein neuer Roman doch bereits frenetisch gefeiert. "ttt" trifft den in Berlin lebenden Autor, der seine Hauptperson Jerome stark autobiographisch angelegt hat, an den Orten seiner Herkunft: Maintal und Frankfurt.Alles andere als weiße Hochkultur- Die R'n'B-Geigerin "Sudan Archives" / "Sudan Archives" ist Geigerin. Doch sie ist keine Absolventin höherer Musikschulen, kommt nicht aus einem wohlsituierten - weißen - Elternhaus, sondern hat sich ihr Instrument autodidaktisch im Gospelchor ihrer - schwarzen - Gemeinde angeeignet. "ttt" hat "Sudan Archives" in New York zu einem letzten Konzert begleitet, einen Abend, bevor dort alle Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurden.Moderation: Evelyn FischerPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4552612OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell