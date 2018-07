München (ots) - Die geplanten Themen:Eine Optimistin schlägt Alarm:Madeleine Albrights aktuelles Buch "Faschismus"No Man's Land:Leben und Sterben an der mexikanischen GrenzeDas Fest in der Festung:Der Skandal um die europäische Kulturhauptstadt VallettaEuropas größte Müllhalde in Afrika:Der Dokumentarfilm "Welcome to Sodom"Knallbunt und im Hochformat:Stefanie Moshammers serielle Fotogeschichten in BerlinIm Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max MoorRedaktion: Susanne Kampmann (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell