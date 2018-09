München (ots) - Die geplanten Themen:Die wahre Mutter fast aller ProblemeZehn Jahre Finanzkrise und die FolgenDer Vater der Virtual RealityJaron Lanier über den Anbruch einer neuen Zeit"Shut up and play the Piano"Musikgenie Chilly Gonzales mit neuer Doku und CDGo Home, PolishWie der Brexit einen Fotografen zur Heimatsuche treibtDie andere Seite von #MeTooDer Spielfilm "Alles ist gut" über das Schweigen einer FrauIm Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max MoorRedaktion: Regina Rohde (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell