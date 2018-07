München (ots) - Moderation: Max MoorGeplante Themen u.a.:Wagner trifft Rauch: Neuinszenierung des "Lohengrin" mit Bühnenbildvon Neo Rauch und Rosy LoyIn diesem Jahr eröffnet eine Neuinszenierung der Oper "Lohengrin" dieBayreuther Festspiele und bringt damit zugleich die Bilderwelten vonNeo Rauch und Rosa Loy auf die Bühne. Das Künstlerpaar hat in dieserProduktion die Gestaltung des Bühnenbilds und der Kostüme übernommen.Für die Maler ist dies nicht nur ein Debüt auf dem Grünen Hügel,sondern insgesamt die erste Arbeit im Bereich der Ausstattung. Übersechs Jahre haben sich die beiden intensiv mit Richard Wagners"Lohengrin" beschäftigt. In Zusammenarbeit mit demisraelisch-amerikanischen Regisseur Yuval Sharon und unter dermusikalischen Leitung von Christian Thielemann erstrahlt die Oper nunin einem monochromen, blauen Farbenrausch. Die märchenhafteInszenierung zwischen Traum und Realität, zwischen Licht und Schattenstellt weniger "Lohengrin" als Heilsbringer und Gralsritter in denMittelpunkt, sondern erzählt vor allem auch die Geschichte derSelbstbefreiung Elsas.Autorin: Julia ZinkeDüsteres Zukunftsszenario: Roman "Troll" von Michal HvoreckýDie slowakische Hauptstadt Bratislava könnte kaum internationalersein. Drei Länder grenzen hier aneinander, Wien erreicht man in einerhalben Stunde mit dem Vorstadtzug, für über zwei Jahrhunderte war dieStadt an der Donau auch ungarische Hauptstadt. Sie ist geprägt voneinem europäischen Geist, von Slowaken, Deutschen, Ungarn, Römern,Juden. Und doch geschah hier etwas, was im modernen Europa undenkbarschien: Im Februar dieses Jahres wurden der Journalist Ján Kuciak undseine Freundin ermordet - weil er an einer Story über dieVerflechtungen der slowakischen Regierung mit der italienischen Mafiarecherchierte. Solche Journalisten wurden vom jüngst zurückgetretenenMinisterpräsidenten Robert Fico bis vor kurzem noch als "schleimigeSchlangen" oder "antislowakische Prostituierte" bezeichnet. Einer,der seit über fünf Jahren immer wieder mit solchen Hasskampagnenüberzogen wurde, ist der Schriftsteller Michal Hvorecký. Sein Roman"Troll" sollte ursprünglich düstere Sience Fiction über die Macht der"Internet-Trolle" werden, die im Auftrag von Staaten und FirmenMenschen beeinflussen. "ttt" trifft den Schriftsteller in Bratislavaund sprechen über Trolle, den Mord an Ján Kuciak und was dies fürsein Land und Europa bedeutet.Autor: Dennis WagnerNeu befeuert: Özil, Deutschland und die IntegrationsdebatteIn der Debatte um den Rücktritt des DFB-Nationalspielers Mezut Özilergreifen inzwischen auch Politiker, Minister und sogar dieBundeskanzlerin das Wort. Längst geht es nicht mehr um Fußball oderdarum, wer womöglich die Schuld am Ausscheiden der deutschenMannschaft in der Vorrunde der Weltmeisterschaft trägt. Die ohnehinangespannten Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland sinderneut belastet worden. Noch vor vier Jahren, als der AfD-PolitikerAlexander Gauland Jérôme Boateng beleidigte, stellte sich ein ganzesLand hinter den Fußballer. Im Fall Özil ist das anders. Er stehtbeispielhaft für die Probleme, die türkisch-stämmige Deutsche, diezum Teil sogar hier geboren sind, mit ihrer Identität haben. Eine indieser Woche von Uni Duisburg-Essen vorgestellte Studie zurIntegration der Türkei stämmigen Zuwanderer in der dritten Generationkommt jetzt zu einem unerwarteten Ergebnis. Gerade die hier inDeutschland aufgewachsenen und bestens integrierten Nachkommen derMigranten wenden sich mehrheitlich und verstärkt wieder der Türkei zuund fühlen sich fremd in Deutschland. Viele von ihnen, wie MezutÖzil, empfinden Loyalität sowohl gegenüber Deutschland als auchgegenüber der Türkei. Sogenannte hybride Identitäten sind eher dieRegel als die Ausnahme. Es wird Zeit, dass die Debatte um Integrationin Deutschland sich von Maximalvorstellungen verabschiedet undrealistischere Modelle zur Kenntnis nimmt. "ttt" spricht mit demLeiter des Zentrums für Türkeistudien Hacı-Halil Uslucan, derChefin der Allianz-Kulturstiftung Esra Küçük und der Bloggerin undAutorin des Buches "Ihr Scheinheiligen" Tuba Sarica.Autor: Rayk WielandIm Internet unter www.DasErste.de/tttRedaktion: Jens-Uwe Korsowsky (MDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell