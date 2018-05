München (ots) - Die geplanten Themen:Rassismus - die Erfindung von MenschenrassenDie dunklen Schatten des Rassismus reichen weit zurück: Ein Negerließe sich abrichten, der Weiße aber habe alle Anlagen zu Kultur undZivilisation, schrieb ausgerechnet der Philosoph der Aufklärung,Immanuel Kant. Dieser Tage reflektiert ein kühnes Ausstellungsprojektim Dresdner Hygiene-Museum die Geschichte des Rassenwahns.Beklemmende Exponate dokumentieren die Abgründe einer Lehre, diedarauf abzielt, die Welt in Über- und Untermenschen aufzuteilen.Heute wird sich kaum einer mehr offen als Rassist bekennen, dieGesinnung aber lebt in unserer Zivilgesellschaft weiter. ttt traf denersten Bundestagsabgeordneten schwarzafrikanischer Abstammung inseinem Wahlkreis in Halle an der Saale. Karamba Diaby hat viel überAlltagsrassismus zu erzählen, aber auch über Möglichkeiten, ihm dieStirn zu bieten.Autor: Tilman JensDie tragikomische Reise einer Leiche durch SyrienDer syrische Schriftsteller Khaled Khalifa gilt als "aufsteigenderStern der arabischen Literatur" (New York Times). In seinem neuenRoman schickt er drei Geschwister auf eine groteske Reise durch diesyrische Kriegshölle: Sie haben ihrem Vater auf dem Sterbebettversprochen, ihn in seinem Heimatdorf zu bestatten. Doch wie kommtman in dem vom Bürgerkrieg zerrütteten Land von Damaskus in die vonRebellen kontrollierte Region um Aleppo - mit einer Leiche auf demBeifahrersitz? ttt hat Khaled Khalifa während seiner Lesereise durchDeutschland getroffen.Autor: Tim EversEin außergewöhnliches Filmprojekt: "Augenblicke - Gesichter einerReise"Der eine: Der Streetart- und Fotokünstler JR, 35 Jahre alt, bekanntfür großformatige Schwarzweiß-Porträts, die er Hauswände und Fassadenklebt. Die andere: Agnès Varda, 90 Jahre alt, vielfach ausgezeichneteRegisseurin und Dokumentarfilmerin. Beide sind Kultfiguren derfranzösischen Kunstszene. Für ein gemeinsames Filmprojekt reisten siekreuz und quer durch Frankreich. Das Konzept war denkbar einfach:Menschen fotografieren.Ihr Transportmittel war JRs Fotomobil, ein fahrbares Studio miteingebauter Kamera, das fertige Fotos ausspucken kann. Damit fuhrensie in abgelegene Dörfer und besuchten Orte, die in keinenTouristenführer zu finden sind. JR machte Fotos von pensioniertenBriefträgern, Bistro-Kellnerinnen und verschrobenen Künstlern, vonZiegenzüchtern und Bergleuten. Die überlebensgroßen Bilder ließen siean Scheunen und Fabrikmauern und Containern zurück. Agnès Vardadokumentierte die Aktionen mit ihrem Kamerateam. Das Ergebnis ist derFilm "Augenblicke - Gesichter einer Reise": Ein Dokumentarfilm, dereinzigartige Geschichten erzählt und die einfachen Leute feiert.Autorin: Hilka Sinnig70 Jahre Israel - die große Biographie des Staatsgründers David BenGurionDie Gründung des Israelischen Staats wäre ohne ihn undenkbar gewesen:David Ben-Gurion. Ein Staatslenker mit Visionen, der für Krieg gegendie Palästinenser und für Aussöhnung mit den Deutschen stand. Derberühmte israelische Historiker Tom Segev hat jetzt eine Biografiegeschrieben über diesen faszinierenden und widersprüchlichenMenschen, der gerade heute wieder sehr populär ist. "Wir leben jetzt12 Jahre unter Benjamin Netanjahu", sagt Segev, "es gibt verschiedeneGründe, warum man ihn unterstützen kann, aber ich kenne niemanden,der ihm Glaubwürdigkeit zuschreibt. Ben Gurion dagegen ist eineFigur, die eine Vision symbolisiert und eine Integrität. Deshalb ister wieder sehr relevant für uns." Segevs Biographie zeichnet dasLeben eines Staatsmanns, der von sich behauptete, schon mit dreiJahren ein Zionist gewesen zu sein. Der das Jiddische trotzdemverachtete und der für die Holocaust-Überlebenden wenig Geduld hatte.Für sie wollte er nach dem Zweiten Weltkrieg in Bayern einen eigenenjüdischen Staat errichten lassen, US-General Eisenhower lehnte diesenPlan ab. Dass der Konflikt mit den Arabern nicht zu lösen ist, sahBen Gurion schon 1919. Die Juden wollten Palästina, die Araber auch.Das sei eine unüberbrückbare Kluft. Die einzige Möglichkeit sei,diesen Konflikt zu managen. Er war für die Aussiedlung der arabischenBevölkerung, aber er war dagegen, die Gebiete zu erobern, in denendie Araber nun lebten. 1948 sprach er sich aus gegen die Besetzungder Altstadt von Jerusalem, des Westjordanlands und desGazastreifens. Auch 1967, im Sechstagekrieg, war er gegen dieEroberung dieser Gebiete. Segev: "Heute würde er sicher sagen: Ichhab's euch doch gesagt. Wir sind jetzt seit fünfzig Jahren dieHausherren der Palästinenser, unterdrücken sie und verletzen ihreMenschenrechte. Das war genau das, was Ben Gurion vermeiden wollte."Autor: Matthias MorgenthalerModeration: Evelyn FischerRedaktion: Matthias Morgenthaler / Rayk WielandIm Internet unter www.DasErste.de/tttPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell