München (ots) - Die geplanten Themen:"Gehört der Islam zu Deutschland?" - Warum das die falsche Debatteist"ttt" über eine Frage und das erbitterte Ringen um sieGehört der Islam zu Deutschland? Diese Frage und das erbitterteRingen um sie sind inzwischen zum Dauerbrenner der öffentlichenDebatte geworden. Welche Antwort man auch immer für die richtigehalten mag: Ist die Frage an sich nicht schon falsch gestellt? Dennegal, ob es um die Silvesternacht in Köln oder die Bildungsaussichtenvon Deutschtürken der dritten Generation geht: Warum diskutieren wirimmer wieder über Religion, wo es doch eigentlich um Integration,Chancengleichheit und die Verteidigung und Durchsetzung gemeinsamerWerte gehen sollte? Reduzieren wir damit nicht die Lebensrealitätenganzer Bevölkerungsschichten auf das Religiöse, auf die Tatsache,dass sie Muslime sind, um anschließend noch ihre Zugehörigkeit zudiesem Land in Frage zu stellen? Spielen wir damit nicht nur denPopulisten, sondern gerade auch den radikalen Religiösen undislamistischen Gruppierungen in die Hände, die sich ohnehin nurwünschen, dass sich alle Muslime ausschließlich mit ihrer Religionidentifizieren?Wenn auf der anderen Seite jetzt wieder Kruzifixe in bayerischenÄmtern aufgehängt werden sollen: Geht es dabei wirklich um dasChristentum? Oder vielmehr um Wahlkampf, Machtinteressen und vorallem um Ausgrenzung - wir, die Christen, und die anderen, dieMuslime. Dabei ist die Lage doch eigentlich ganz klar: UnserGrundgesetz garantiert Religionsfreiheit und zeigt gleichzeitig dieGrenzen der religiösen Ausübung auf - schließlich stehen dasGrundgesetz und seine Werte über den religiösen Gesetzen. Sollten wirdeswegen nicht aufhören, eine endlose, nicht zielführende Debatteüber Religion und die Frage zu führen, ob der Islam zu Deutschlandgehört? Müssten wir stattdessen nicht endlich stärker für die Wertedes Grundgesetzes einstehen und noch stärker die Identifikation mitdiesen Werten für alle hier lebenden Menschen einfordern? Und ist dieAusübung von Religion in einer freiheitlich pluralistischen unddemokratischen Gesellschaft nicht Privatsache?"ttt - titel, thesen, temperamente" trifft die Autorin JagodaMarinić, den Islamwissenschaftler Mouhanad Khorchide, denPianisten Igor Levit, den Religionsphilosophen undVerfassungsrechtler Horst Dreier sowie die Publizistin AliceSchwarzer und spricht mit ihnen über die Islam-Debatte inDeutschland.Außerdem bei "ttt":Verfilmung eines Skandalbuchs - Houellebecqs "Unterwerfung" kommt insFernsehen: "ttt" hat den Schauspieler Edgar Selge, den RegisseurTitus Selge und die Theaterregisseurin Karin Beier getroffen und mitihnen über den Fernsehfilm gesprochen.Stahl, Beton, bodentiefe Fenster oder lieber Zuckergussfassade? - Wasdarf moderne Architektur heute? "ttt" hat sich die neue FrankfurterAltstadt angeschaut und diskutiert mit dem Architekturkritiker HannoRauterberg sowie den beiden Architekten Philipp Oswalt und JürgenEngel über eine Glaubensfrage."Ein Mann seines Wortes" - Wim Wenders' Begeisterung für PapstFranziskus: "ttt" über den neuen Wenders-Film und den Himmel überRom.Moderation: Max MoorRedaktion: Tom Klecker und Juliane HippIm Internet unter www.DasErste.de/ttt