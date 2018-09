München (ots) - Die geplanten Themen:Unkontaktierte Völker / Er ist der wohl einsamste Mensch: Diebrasilianische Indigenenbehörde Funai veröffentlichte kürzlich dasVideo des letzten Überlebenden eines unkontaktierten Volkes im Urwalddes Amazonas. Sein Schicksal steht für die verzweifelte Lage derUreinwohner, auf deren Land es viele abgesehen haben. Es soll nochmindestens 48 unkontaktierte Völker im Urwald des Amazonas geben.Geschützt werden sie von der Funai. Aber die staatlichen Gelder fürdie Funai stehen jetzt in Frage, wenn am 7. Oktober in Brasilien derStaatspräsident und der Kongress gewählt werden. "ttt" hat eineAußenstelle der Funai im Urwald besucht, um zu sehen, wie das geht.Ethnografie live: Unkontaktierte beobachten, deren Rituale, Bräucheund Lebensweisen studieren und ihren Lebensraum schützen.Triumph des Wissens / Angesichts der jüngsten Ereignisse umChemnitz, die AfD, Schlecki Silberstein etc. treffen die Aktionen der"Hooligans gegen Satzbau" mitten ins Schwarze. Die ehrenamtlicheInitiative wurde von einer Erziehungswissenschaftlerin und einemKommunikationsdesigner als digitale Antwort auf einen zunehmendenRechtsruck gegründet. Eine ihrer Aktionen richtet sich gegen die"Rechts Schreibung", also die zunehmende verbale Verrohung in densozialen Netzwerken. "Triumph des Wissens" - so heißt das Buch der"Hooligans gegen Satzbau", eine satirisch-witzige, geistreiche undunterhaltsame Auseinandersetzung mit der Frage, wie wir den Rechtenbegegnen sollen.Der Sommer der Archäologen / Für die Landwirtschaft war der geradezu Ende gegangene Sommer eine kleine Katastrophe. Für die Archäologiehat die anhaltende Hitze nahezu ideale Bedingungen geschaffen.Luftbildarchäologen haben von Flugzeugen aus ganz erstaunlicheEntdeckungen gemacht: uralte Burgen, Kultstätten und Siedlungen."Why are we creative?" / Diese Frage zelebriert Hermann Vaske inseinem Dokumentarfilm, indem er Künstler, Nobelpreisträger,Politiker, Filmemacher befragt. Willem Dafoe, David Bowie, QuentinTarantino, George Bush, Damien Hirst, Marina Abramovic, Spike Lee,Marilyn Manson, Vivienne Westwood, Nelson Mandela, Michael Ballhaus,David Lynch, Jim Jarmusch, Frank Gehry, Jeff Koons, den Dalai Lama,Ennio Morricone, Newton, Björk, Schnabel, Ai WeiWei, Stephen Hawkingu.v.a. Hermann Vaske nimmt die Zuschauer mit auf eine unterhaltsameund überraschende Odyssee in die Welt der Kreativität. (Kinostart 4.Oktober)Tintoretto / Venedig feiert den 500. Geburtstag des genialischenMalers Jacopo Tintoretto mit gleich zwei großen Ausstellungen - imPalazzo Ducale, dem Dogenpalast, wird der späte Tintoretto gefeiertund in der Accademia das Frühwerk. In 27 Kirchen und zahlreichenMuseen und Palazzi der Stadt sind die Gemälde desSpätrenaissance-Malers immer zu sehen. Vielleicht gab es deshalb seit80 Jahren keine Ausstellung für den großen Jacopo Tintoretto inseiner Heimatstadt. Kein anderer Maler hat sich in seinem Werk derartunterschiedlich präsentiert. Man kann kaum glauben, dass es sich beider Ausstellung im Palazzo Ducale um ein und denselben Maler handelt,so unterschiedlich sind Stil und Farblichkeit der Bilder. Zweigrandiose, äußerst spannende Schauen, die es jetzt in Venedig zubestaunen gibt.Moderation: Max Moor / Redaktion: Franz Xaver Karl (BR)Im Internet unter www.DasErste.de/tttPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell