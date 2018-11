München (ots) -Die geplanten Themen:Wie wir überleben werden! - die Zukunft unserer Städte2050 werden über 2,5 Millarden Menschen in Städten leben. Dasexplosive Wachstum findet vor allem in Asien und Afrika statt; aberauch bei uns. Die Probleme: ausreichend bezahlbarer Wohnraum, derdrohende Kollaps der Transportsysteme, wachsenden, Müllberge undklimatische Veränderungen. Die renommierte London School of Economicsmacht nun eine Bestandsaufnahme - wie haben sich Städte seit den90ern verändert? Und sie entwickelt Modelle für die Zukunft: Wiekönnen wir die räumlichen, sozialen und ökologischen Veränderungensteuern und zum Positiven beeinflussen?Heldin der Gleichberechtigung! - Die große Juristin Ruth BaderGinsburgIn den USA war er der erfolgreichste Dokumentarfilm in diesem Jahr:RBG - ein Leben für die Gerechtigkeit. Die Regisseurinnen Betsy Westund Julie Cohen zeichnen darin den Lebensweg der legendärenSupreme-Court-Richterin Ruth Bader Ginsburg nach, die sich stets demKampf für Gleichberechtigung widmete. Ihre größten Erfolge errangGinsburg in den 70er Jahren, als sie mehrere Gerichtsurteileerstritt, die nach und nach für die Gleichstellung der Geschlechterin Amerika sorgten. Auch heute, nach der Wahl von Donald Trump zumUS-Präsidenten, bleibt Ginsburg kämpferisch und hält am Supreme Courtdie Stellung - obwohl sie mittlerweile 85 Jahre alt ist.Pathos, Blut und Rache! - Guillermo Arriagas DER WILDEEr ist einer der berühmtesten Drehbuchautoren der letzten Jahrzehnte.Hat für den Oscar-Preisträger Alejandro Iñárritu Amores Perros, 21Gramm oder Babel geschrieben.Nun legt er mit DER WILDE seinen großen Mexiko-Roman vor. Blut, Dreckund Hoden - ein wuchtiger Roman im Stil des magischen Realismus. WerGarcia Marquez mag, wird dieses Buch lieben. Wir haben Arriaga inMexico City getroffen, zwischen Blaulicht und Bandenkriegen.Bildmächtige Literatur! - Die Illustratorin Kat MenschikSie zeichnet wie Haruki Murakami schreibt. Er liebt ihreIllustrationen, alle seine deutschen Bücher sind von ihr gestaltet.Auch Franz Kafka und William Shakespeare hat die Berliner ZeichnerinKat Menschik illustriert. Zuletzt eine Gereon-Rath-Story von VolkerKutscher. Ihre Bilder prägen auch das Feuilleton der FrankfurterAllgemeinen Sonntagszeitung und zahlreiche andere Publikationen. Wirhaben sie in ihrem bunten Berliner Zuhause besucht.Zeichen, Botschaft und Gefühl! - Ein Gesang auf die HandschriftDie Handschrift stirbt aus. Computer, Tablets, Handys - das Schreibenmit der Hand stellt immer mehr - vor allem junge Leute - vorProbleme. Was hat das für Folgen? Untersuchungen von Neurologenbelegen: Das Schreiben mit der Hand fördert die Entwicklung unseresGehirns, ist Ausdruck unmittelbarer Gefühle undkorrespondiert mit unserer Intuition. Wir haben mit Wissenschaftlernund dem Büchner-Preisträger Jan Wagner gesprochen.Moderation: Max MoorRedaktion: Sylvia Griss / Lars Friedrich (BR)Im Internet unter www.DasErste.de/tttPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell